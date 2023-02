Un reconocido DJ fue detenido en su vivienda acusado de pertenecer a una banda de criminal dedicada al fraude informático. En el operativo, de la madrugada del jueves 2 de febrero, en el distrito de Barranco, participaron agentes del Departamento de Investigación Criminal de Miraflores, la División Policial Sur 1 y la Dirección de Inteligencia de la Policía.

Para la Fiscalía, los delincuentes realizaron al menos nueve transferencias bancarias ilegales por un monto de 59 mil dólares. Además, durante el operativo, se le incautó a Daniel Lazabara García, de 27 años, una caja fuerte con 5.600 dólares y 4 mil soles.

“Esta es una modalidad que estos ciberdelincuentes utilizan para poder engañar. Suplantando páginas de las entidades bancarias y de esa manera a sus clientes robarles sus claves de acceso”, indicó el coronel PNP Olger Benavides, jefe de la División Policial Sur.

Capturan DJ por fraude informático

Además, la Policía Nacional capturó a Karol Blazhevich, expareja de Daniel Lazabara, en San Martín de Porres. Otros detenidos son: Brando Inuma Paredes y Carlos Infante Paz.

“Tengo todas, absolutamente todas las pruebas que me obligaron a hacer, y quien fue solamente prque tengo una hija con ella. No tenía trabajo y que si quería ganarme mil soles que me iban a depositar”, dijo el acusado.

La investigación está a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro.