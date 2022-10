El jueves 13 de octubre, vecinos de la cuadra 33 de la avenida Colonial, en el Callao, mostraron su preocupación luego de que una extraña sustancia (tipo espuma) comenzara a brotar del suelo e inundara toda la zona. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunció sobre ello y explicó qué originó el incidente.

Según detalló el MTC en un comunicado, la espuma de Bentonita, misma que brotó en la Av. Colonial, es un insumo utilizado para el tratamiento del material excavado en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

“Durante los trabajos de excavación realizados con la tuneladora ‘Micaela’ en la zona de la estación Insurgentes, se produjo una fuga de dicha espuma en la berma central de la cuadra 33 de la Av. Colonial, en Bellavista, Callao”, precisó.

NO es tóxica

Posterior al incidente, la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM), en ejercicio de su función, se puso en contacto con representantes de la empresa que tiene a su cargo la Línea 2 del Metro de Lima para que informe sobre la situación actual del incidente y las acciones de limpieza del material expulsado.

“Los representantes de la Línea 2 del Metro de Lima confirmaron que el hecho no presentó riesgos para la salud, pues se trata de una espuma biodegradable, inodora, no inflamable. No es tóxica ni dañina para las personas ni para el medio ambiente”, aclaró el MTC.

Finalmente, la DGAAM exhortó a la empresa a cargo de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima a acelerar la limpieza correspondiente y continuar con las aclaraciones y comunicaciones a los vecinos del área de influencia para tranquilidad de los mismos.

Dato