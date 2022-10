A fin de conocer de cerca lo ocurrido, El Comercio llegó a esta zona de Lima Norte, un sector relativamente joven, con casas que tienen poco tiempo de ser levantadas y terrenos a medio construir. Observar gran flujo de personas en las calles resulta un poco difícil. No pasa lo mismo con los perros. Preocupa la cantidad que hay en pistas y veredas, muchos de ellos cachorros, a merced de inescrupulosos.

Precisamente fueron dos sujetos encapuchados, captados por una cámara de seguridad de la etapa 11, quienes colocaron, aproximadamente a las 2 de la madrugada del martes, comida adulterada con veneno en uno de los parques de la zona. Esta acción se repitió en otros puntos.

Cerca de 50 perros murieron tras ser envenenados por delincuentes la madrugada del último martes, en la urbanización Santa María, en el distrito de Carabayllo.

Al día siguiente, el panorama fue desolador. Decenas de perros amanecieron sin vida, principalmente aquellos sin hogar, que pasaban la noche en la calle o que cuidaban algún terreno de la zona. En tanto, algunos otros canes fueron muriendo durante el día, tras ingerir el bocado al momento de pasear con sus dueños. En seguida se supo que la penosa escena se repetía en las demás etapas de la urbanización.

“Por lo general, apenas amanece abrimos las puertas de nuestras casas para que los perros paseen, hagan sus necesidades o jueguen con los demás canes de la zona. Pero apenas salimos fue terrible. Donde poníamos la vista habían perros sin vida”, contó a este Diario la señora Orieli Quispe, vecina de de la etapa 11 de Santa María.

Muchos perros de Santa María han sido rescatados por familias de buen corazón luego de ser abandonados. Buena parte pasa el día en la calles a merced de inescrupulosos. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO

Además, a los delincuentes no les bastó con colocar estratégicamente los trozos de comidas con veneno en varios puntos del sector, sino que los arrojaron también a los techos y patios de algunas viviendas, con el mismo fin de acabar con la vida de las mascotas.

“Ellos son parte de nuestra familia. Son unos hijos para nosotros, me han matado tres cachorros y otros han pasado la noche en emergencia. Hemos tratado de salvar y rescatar a los que podíamos. Somos varias familias que hemos tenido que enterrar a nuestros perros. Es un acto de crueldad”, señaló Orieli.

La señora Orieli tuvo que enterrar a sus tres cachorros luego de que murieran envenenados. Igual situación atravesaron varias familias de esta zona de Carabayllo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO

Respecto a la reacción de las autoridades sobre este caso, dijo que es lamentable y deja mucho que desear. “Llegó la policía, pero es como si para ellos los animales no tuvieran derechos. Recogieron la denuncia pero hasta ahora no vienen a revisar las imágenes de la cámara se seguridad. Nos dicen que no se dan abasto. Es más, ene se momento no quisieron recoger la denuncia de los demás vecinos. No les dan el traro que merecen los animales según la ley”, detalló Orieli.

La policía solo atinó decir a los vecinos que mataron a los perros porque tienen la intención de entrar a robar a las casas.

Esta cachorrita fue hallada dentro de una caja en un parque de Carabayllo. Enzo y demás vecinos de Santa María cuentan que esta situación de abandono animal ocurre a diario. Pide a las autoridades hacer algo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO

Abandono de mascotas

Ana Montalvo, otra vecina del sector, contó que en la zona hay muchos perros que han sido rescatados luego de que gente de otras asociaciones de Carabayllo los abandonaran en parques y calles.

“Los encontramos regados por varios sitios. Lo mínimo que hacemos como personas que sentimos es tratar de darles albergue, cuidarlos, eterizarlos y buscarles hogar. Hoy (ayer) en plena reunión de vecinos en el parque central de Carabayllo dejaron una perrita abandonada de solo semanas de nacida”, comentó.

Explicó que hay vecinos que adoptan a los perros, los cuidan, esterilizan y les dejan afuera de su casa en casitas de madera. “Nos los pueden meter porque ya tienen varios perros o porque como varias son casas en proceso de construcción no hay espacio. Pero de todas formas son parte de las familias. Todos hacemos lo que podemos. Estamos luchando para ver cómo salimos de todo esto y lo vamos a lograr”, expresó Ana.

Por su parte, el joven Enzo Pérez, uno de los vecinos que también rescata perros abandonados, hizo un llamado a los vecinos de Carabayllo para que esterilicen a sus mascotas y no propicien un aumento desenfrenado de perros. Denunció que al final estos animales son arrojados y abandonados a las calles sin ninguna compasión. Por ello, pidió a las autoridades velar por que se cumpla la ley de protección animal y se haga justicia con las personas que atentan contra estos seres indefensos.