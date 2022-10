En septiembre del 2021 fue nombrado director general de la Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto del MTC al mando del cuestionado ministro Silva. Sin embargo, su puesto duró apenas hasta el 22 de noviembre.

Las críticas a este nombramiento llegaron debido a que Daza Taype fue presidente de la Federación de Taxis Colectivos. Además, contaba con cuatro papeletas en el sistema SAT, una de ellas por conducir en estado de ebriedad.

Ante esto, especialistas consultados por este Diario indicaron que un alcalde con este perfil podría abrir paso al transporte informal en el distrito. “La política que venimos defendiendo es que las autoridades municipales coordinen y consoliden políticas de la ATU. Sabemos que en contra de la ATU están los autos colectivos que quieren romper los corredores y metropolitanos porque son la competencia desleal que tiene el transporte urbano”, dijo Martín Ojeda, director del consejo nacional de transporte terrestre.

Además, indicó que Ancón es un punto clave porque “no solo es el principio o fin del transporte público, sino también por Ancón pasan todos los vehículos ilegales que hacen transporte interprovincial hacia Huacho. Entonces a la Sutran podrían no apoyarla”.

Por su parte, Lino de la Barrera, abogado especialista en transporte y gerente de Kunay Legal, explicó que como alcalde distrital es poco lo que Daza Taype puede hacer a nivel provincial o Lima Metropolitana . Además que bajo sus competencias no está disponer de servicios como colectivos.

Sin embargo, lo que sí podría hacer dentro de su jurisdicción es autorizar puntos que funcionen como paraderos informales. Asimismo, algo que sí le compete son los vehículos menores de dos o tres ruedas.

“Su función básica es transportes menores, donde hay una actividad febril en Ancón porque los vehículos menores salen a la carretera y van de distrito a otro y a veces indebidamente porque lo hacen de noche y es un peligro. Ese es un tema que se debería ver qué conducta va a tomar”, sostuvo de la Barrera.

En esa misma línea, Kely Alfaro, investigadora en URBESLAB, sostuvo: “a nivel distrital no es posible dar permisos para los colectivos. En ese sentido, no habría mayor alerta. Pero si sería importante ver cuáles eran sus propuestas en cuanto a vías peatonales, ciclovías, parqueaderos. Su jurisdicción es movilidad no motorizada y motorizada menor”.

Por otro lado, indicó que gran parte de la población de Ancón y Lima Norte termina movilizándose en colectivos porque no hay horarios nocturnos; especialmente las personas que trabajan lejos. “Muchas veces se recurre a ellos porque en las noches el transporte urbano no pasa”, dijo.

En Ancón, fueron 30.572 los votos emitidos el domingo 2 de octubre. El candidato de Podemos obtuvo 9.204, el 33,3 % de los votos válidos.