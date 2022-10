Así como otros excandidatos, López Aliaga consideró como primer eje medidas para reducir la inseguridad ciudadana. El equipo de Renovación Popular ha contemplado medidas como la “autodefensa vecinal” y apoyo de grupos como reservistas de las Fuerzas Armadas.

Un segundo sector que espera soluciones es el transporte en Lima y la comprensión de su integralidad. Un problema con el que deben lidiar, cada nuevo período, las autoridades de la comuna. Para ello, el virtual alcalde ha propuesto reformular el sistema de transporte a través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). En el documento se compromete también a priorizar el transporte público en Lima.

El Comercio conversó con seis expertos para contrastar la viabilidad y necesidad de seis promesas de López Aliaga sobre seguridad y transporte, que están reunidas en el documento de plan de gobierno.

1. Creación de un “sistema de reservistas de las Fuerzas Armadas” en zonas de mayor violencia para prevenir delitos

Nicolás Zevallos, criminólogo y exviceministro en el sector Interior, explicó que el virtual alcalde de Lima debería empezar su gestión explicando cuáles serían las zonas de la capital donde se implementaría este plan. “No queda claro por qué se recurriría a otro cuerpo de seguridad y no se refuerza al serenazgo y/o se apoya operativamente a la PNP, que sí tiene competencias en estas materias”, comentó. Debido a que ya existen los cuerpos de seguridad requeridos, consideró que esta propuesta es innecesaria.

2. Implementación de un patrullaje integrado “sin fronteras”, financiado por los municipios, entre policías y serenos

El exviceministro del Interior Ricardo Valdés comentó que la propuesta sería viable bajo ciertas condiciones que deben cumplirse previamente. Por ejemplo, dijo que se requeriría la coordinación entre el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana con el Ministerio del Interior para que se ponga en marcha. “Patrullar, monitorear y manejar una central sin la PNP es inviable”, dijo. Además, sería necesaria la coordinación entre la comuna con los más de 40 distritos de Lima Metropolitana. “Para que motos y camionetas de serenazgo sean sin fronteras, tendría que darse una ley para que estos recursos puedan ser intercambiables. Es decir, que un vehículo de Miraflores pueda intervenir en San Juan de Lurigancho y esto no es fácil”, concluyó.

3. Crear comités de “autodefensa vecinal” por elección para “regular el acceso de personas ajenas al vecindario”

El exministro del Interior Rubén Vargas consideró que esta propuesta es “descabellada” y podría generar confusiones. “Si cuando hablan de comités de autodefensa vecinal piensan en los que tienen el marco legal para enfrentar el terrorismo, están jugando con fuego”, dijo. También comentó que no se pueden implementar medidas que afecten el libre tránsito.

4. Desarrollo de un expediente técnico para “agilizar la conexión subterránea”, uniendo Lima norte y sur

El arquitecto urbanista Aldo Facho comentó que es la ATU la entidad encargada de esta función y no el municipio. Lo que la comuna podría hacer en este caso es acercar a “la ATU las propuestas en materia de movilidad elaboradas y priorizadas en el marco del Plan de Desarrollo Metropolitano, recientemente aprobado, y coordinar con la institución la compatibilidad de ambos planes”.

5. Sistema de teleféricos que conecten San Juan de Lurigancho y Comas

El arquitecto Luis Rodríguez Rivero, director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, de la PUCP, precisó que el teleférico de Bayóvar a Independencia se está trabajando desde el 2013 y es viable. “El problema es que, como siempre, solo se piensa en la infraestructura y no en cómo esto se puede aprovechar urbanísticamente”, agregó. De otro lado, dijo que podría tratarse de un proyecto puntual que no tendría relavancia a escala metropolitana, pues la movilidad debe verse de manera integral.

6. Construcción de una vía expresa aérea sur, que una Javier Prado y Villa El Salvador

El ingeniero de tránsito David Fairlie comentó que se trata de una propuesta para la cual se requieren estudios de factibilidad detallados. “Estudios que cuestan mucho y dudo que, con un presupuesto y tiempo de campaña, se haya podido hacer un estudio adecuado”, indicó. Además, el tiempo excedería al asignado para una gestión municipal.

Más planes

Algunas propuestas que ha contemplado Rafael López Aliaga para Lima tienen que ver con las ollas comunes, para las cuales indica que la comuna y distritos destinarían “un mínimo del 10% de sus ingresos”.

En el eje de lucha contra la pobreza incluyó la construcción de “piscinas y playas artificiales en zonas que no tienen acceso al mar”, una propuesta que en su momento fue cuestionada.

Hace una semana, en su cierre de campaña, el virtual alcalde de Lima había afirmado que convertiría a Lima en un “bastión” para promover el retiro de Pedro Castillo a la presidencia.

Reiteró en este evento que solicitaría competencias en Educación y Salud. “Que no me digan que no se puede, sí se puede. Sé cómo hacerlo”, alegó el entonces candidato pese a que podía tratarse de planes inviables.