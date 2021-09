Los comerciantes ubicados en las inmediaciones de la Plaza Mayor pidieron al presidente de la República, Pedro Castillo, que retire las rejas que mantienen cerradas las calles del Centro de Lima desde hace más de tres meses, situación que los ha perjudicado económicamente en sus negocios, ya que las ventas no llegan ni al 5%. Asimismo, refieren que tuvieron que despedir a trabajadores.

Las calles que dan acceso a la Plaza Mayor se cerraron desde julio pasado (durante el gobierno de Francisco Sagasti) debido a las constantes marchas de simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, así se mantiene desde que asumió el nuevo gobierno.

Si bien con la colocación de estas rejas se impidió que los manifestantes llegaran hasta Palacio de Gobierno, ello ha perjudicado a los comerciantes situados en las inmediaciones de la Plaza Mayor y en las primeras cuadras del Jirón de La Unión, cuyas ventas han bajado considerablemente.

El comerciante Salvador Ode, uno de los más antiguos de la zona y que tiene su tienda de ropa en el jirón Huallaga, frente a la Plaza Mayor, señaló muy preocupado que las ventas no llegan ni al 5% y que tuvo que despedir a sus trabajadores.

“Las ventas no llegan al 5%. Cerrar las calles significa que no pasa nadie y aparte hay rejas (…). Esto de acá nos ha llevado a bajar la mayor cantidad de gastos. Pero hay cosas que no se pueden bajar, que son los alquileres, los servicios, la Sunat. Hemos tocado lo más delicado: el personal. Nosotros, de tener 28 trabajadores, llegamos a bajar a siete”, declaró Ode a RPP.

Refirió que los turistas tampoco pueden recorrer la Plaza Mayor ni tomarse fotos para su recuerdo. “Le pido de manera especial al presidente Pedro Castillo que, por favor, saquen estas rejas porque dan vergüenza. Los turistas toman fotos desde aquí, del portal, eso no puede ser. Dejen hacer su trabajo a la Policía porque está bien preparada. Yo ya lo he visto. En los años que tengo aquí he visto como la Policía sabe poner orden”, sostuvo.

