Conforme a los criterios de Saber más

La vacunación para enfrentar el inicio de una eventual tercera ola del COVID-19 ocupó un lugar protagónico en la primera gira internacional del presidente de la República , Pedro Castillo . Durante su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario planteó la suscripción de un acuerdo mundial entre jefes de Estado y propietarios de patentes de las vacunas contra el coronavirus para garantizar su acceso universal “sin discriminación ni privilegios”.

Ese mismo día, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, estimó que la tercera ola de la pandemia se produciría “en los próximos 15 o 20 días”, pero destacó que el Perú continúa trabajando en la inmunización de la población objetivo. “Si pudiéramos tener mayor cantidad de vacunas sería fantástico, porque hemos desplegado una estrategia de acercar el Ministerio de Salud a la población con brigadas para vacunar en distintos lugares del país para cerrar la brechas de las personas más vulnerables”, señaló.

¿Cuánto ha avanzado el proceso y cuántos aún faltan por inmunizar? Según cifras del Minsa hasta anoche, el 35% de la población mayor de 12 años (9′798.583 personas) está completamente vacunado, mientras que el 53.7% (15′041.998) ha recibido por lo menos la primera dosis. De este grupo, el 18,7% de peruanos (5′243.415) actualmente cuenta con una dosis. Para lograr el escenario ideal cubrir al 100% de la población objetivo, aún faltan completar la inmunización o inocular ambas dosis del 66,1% de la población, que equivale a 18′225.667 de personas [ver gráfico].

En los últimos meses la brecha de no vacunados y de parcialmente ha ido reduciéndose a una mayor velocidad en comparación al primer trimestre del año. Por ejemplo, entre agosto y setiembre se han aplicado 4.4 millones de segundas dosis; cifra que representa el 45,4% de lo conseguido a la fecha. Asimismo, la reciente incorporación de los jóvenes entre 20 y 30 años al proceso ha originado un mayor repunte de la curva de primeras dosis en lo que va del mes (de 37.9% a 53,7%).

Las brechas de vacunación por edades también han ido reduciéndose. La inmunización completa ya supera el 50% en el grupo comprendido entre los 40 y 50 años y bordea el 70% en el grupo de 50 a 60. Sin embargo, el 25% de adultos mayores (más de 1 millón) no está vacunado completamente. De esta cifra, cerca de 800 mil adultos mayores no habrían recibido ninguna dosis y 200 mil solo tendrían una.

Por su parte, el avance de primeras dosis en jóvenes de 30 a 40 años supera el 50%, mientras que el grupo de 20 a 29 años solo llega al 30%.

Contraste en provincias

La distancia en la cobertura de vacunación a nivel regional se mantienen respecto a lo observado a inicios de año. El Callao, Tacna, Lima Metropolitana, Arequipa e Ica continúan liderando la vacunación por cuarto mes consecutivo. Las tres primeras ya tienen más del 40% de su población mayor de 12 años completamente vacunada.

Cabe resaltar que en septiembre la región Ica, que el fin de semana pasado experimentó una afluencia masiva de limeños para vacunarse con Pfizer , registró el mayor crecimiento porcentual en la aplicación de segundas dosis, pasando de 28,5% a 41,3% de cobertura. Ayer, mediante la publicación Ordenanza Regional Nº 0011-2021-GORE-ICA en el diario El Peruano, el Gobierno Regional dispuso el requerimiento del carné de vacunación con dos dosis para el ingreso a eventos de concurrencia masiva en espacios públicos y privados para estimular el proceso. Frente a esto, Cevallos pidió a los gobernadores regionales coordinar primero con el Minsa la aplicación de esta medida.

“Hay iniciativas que pueden ser interesantes y buenas, pero que deben ser debidamente organizadas con el Minsa porque no todas las regiones tienen la misma realidad ni cantidad de personas vacunadas, ni los mismos grupos etarios”, señaló.

En contraste, los índices más bajos de vacunación aún se encuentran en Huánuco, Madre de Dios, Loreto y Puno, regiones que andaban rezagadas desde el inicio de la inmunización. A escasos días de un eventual inicio de la tercera ola, casi 8 de cada 10 personas no están vacunadas con dos dosis en estas regiones. La situación no es menos preocupante en Huánuco, Ucayali y Ayacucho, donde tres de cada cuatro residentes no tiene la vacuna completa.

Juan Carlos Carbajal, investigador de OpenCovid-Perú, resalta el hecho que las regiones actualmente rezagadas también registraron antes la menor cobertura en adultos mayores. Sin embargo, esto no se debería a una falta de vacunas, sino probablemente a la actitud de la población.

“O no hay una buena respuesta de la población de adultos mayores o tiene que ver con la comunicación de las autoridades. Si bien estas regiones hoy están vacunando personas de 20 a 25 años, no necesariamente quiere decir que hacia edades de arriba estén bien avanzados”, explica.

El especialista añade que un aspecto clave será la estrategia del Minsa de acercar la vacuna a la población, llevar la estrategia de inmunización a lugares públicos y postas, de forma tal que contribuya a reducir la brecha.

“Hay regiones que desde hace mes y medio han ido avanzando en cobertura, pero ese avance se ha dado sobretodo porque han bajado rangos etarios. Si se hubiese enfocado solo en adultos mayores, 50 o 40, no estaríamos hablando de un 50% con al menos una dosis a nivel nacional”, anota.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos será uno de los 72 países que permiten el ingreso de extranjeros vacunados con dosis del laboratorio chino Sinopharm.