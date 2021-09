Conforme a los criterios de Saber más

No hay región del país con mayor letalidad acumulada por COVID-19 que Ica. En el año y medio desde que empezó la pandemia, 14 de cada 100 personas diagnosticadas con el virus en este departamento fallecieron, cinco puntos por encima de la tasa nacional de 9.18%. Aunque el impacto de la pandemia ha ido disminuyendo, aún hay una veintena de pacientes hospitalizados y más de 112 mil personas de 25 años a más por vacunar.

Es a esta región a la que el último fin de semana cientos de personas procedentes de Lima llegaron para aplicarse las dosis asignadas a la población local. Según el médico Richard Sifuentes, director ejecutivo del hospital San José de Chincha, fueron más de mil personas quienes viajaron con la intención de recibir dosis de la marca Pfizer que se aplica a jóvenes a partir de los 25 años.

“Teníamos casi 7.000 dosis asignadas para la población chinchana y otra remesa para rezagados de distintas edades. Este grupo es el que se ha visto afectado, un 80% para rezagados ha sido usado para atender a la gente de la capital. Ha sido una medida inmediata porque cada vacunatorio tenia entre 120 y 150 personas esperando. Estamos hablando de 1.000 a 1.500 las personas que han venido de Lima”, explica a El Comercio.

Reportan presencia “masiva” de limeños en Chincha para vacunarse con dosis del laboratorio Pfizer. (Foto: Hospital San José de Chincha)

De acuerdo con Sifuentes, el incremento de la demanda empezó a notarse con mayor fuerza desde el lunes de la semana pasada, cuando se amplió el rango de edad para incluir a jóvenes de 25 años a más. Aunque se tuvo que habilitar dos puntos adicionales de vacunación en la Plaza de Armas y el mercado, para las 4 de la tarde del domingo 19 tuvieron que anunciar que las dosis del día habían sido completadas. “Lanzamos un comunicado para reservar un 10% de dosis y asegurar vacunas para nuestra población. Cuando lo anunciamos había gente en la Plaza de Armas que era de la capital. Hemos tratado de cronometrar todo sin afectar a nuestra población”, indica.

Cobertura

Aún con esta demanda adicional, el director regional de Salud, Marcos Cabrera Pimentel, asegura que no hubo desabastecimiento de vacunas. En la región se aplica tanto Pfizer como Sinopharm, según la disponibilidad de lotes que distribuye el Ministerio de Salud. Por ejemplo, las segundas dosis de este fin de semana fueron todas Sinopharm. “A Chincha se destinó 5.465 dosis de Sinopharm para el sábado y domingo y ahí no hay ningún tipo de problema. Las primeras dosis fueron Pfizer y teníamos programados 3.810 jóvenes para esos dos días. Logramos cumplir la meta”, dice.

Ambos coinciden en que la estrategia de inmunización no hace distinciones por procedencia por lo que el único requisito que se solicita es la presentación del documento de identidad. “Como personal de salud tenemos que proteger a la población indistintamente de donde vengan, no podíamos decirles ‘regrésense’. Desde lunes, el vacunacar y los puntos fijos han tenido mucha gente de la capital. Hemos atendido a todos” explica Sifuentes.

Aún así, el director del nosocomio considera que sí se necesitaría aumentar la dotación de dosis para la región considerando que continuará bajando el rango de edad. “Se va ampliar la vacuna para 23 y 24 años. No sabemos qué marca van a enviar, nosotros usamos Sinopharm o Pfizer en base a las remesas que van llegando”, agrega.

Reportan presencia “masiva” de limeños en Chincha para vacunarse con dosis del laboratorio Pfizer. (Foto: Hospital San José de Chincha)

Para el médico investigador Percy Mayta, el principal problema con este tipo de turismo de vacunas es que se trata de un grupo de población que sí tenía las vacunas aseguradas en su región de origen. En diálogo con El Comercio, explica que el fenómeno de migración por vacunas se da dado desde el inicio de la campaña de vacunación en tres formas: quienes por trabajo o cambio de residencia se vacunaron en una región distinta a la que figura en su DNI, quienes viajaron porque en su lugar de residencia no habían dosis disponibles para su edad, y ahora, el grupo que escoge una marca sobre otra.

“En Tacna pasó lo segundo. Muchas personas para sentirse protegidas viajaron a Tacna porque estaban mucho más avanzados por la edad, pero se pusieron Sinopharm. El problema específico en Chincha es que buscan la marca que quieren”, dice.

En su opinión, eso está relacionado a las campañas de desinformación contra la vacuna del laboratorio chino, que termina afectando la programación y provisión de cada región. “No hay excusa para esta migración, los jóvenes tenían vacunas aseguradas en Lima”, insiste.

Desde hace dos semanas, la estrategia de inmunización es que Lima Metropolitana, Callao, Lima provincias e Ica tenga el mismo rango de vacunación. Según Cabrera, este fue un pedido de su gestión para evitar la movilización de personas desde Ica hacia Lima solo para vacunarse y el riesgo de exposición al contagio que esto supone. Aunque este flujo es bidireccional, coincide en que lo distinto esta vez fue el interés de algunos por vacunarse específicamente con Pfizer pese que Sinopharm es igual de eficaz para evitar casos de muerte y enfermedad grave.

“Ambas vacunas tienen alto grado de efectividad. Yo mismo me he vacunado con Sinopharm y todo mi personal de salud, asistencial y administrativo también. La vacuna no evita que te contagies, sino que evoluciones a un caso severo, que vayas a UCI y puedas perder la vida. En Ica ha disminuido rotundamente el indicador de contagio y letalidad. Por esperar una marca hay muchos que han perdido de la vida”, enfatiza.

Para hacerle frente a esta situación, Mayta considera que se necesita seguir insistiendo en que ambas marcas, así como AstraZeneca que también se aplica en el Perú, brindan la protección necesaria para evitar una tercera ola. “Probablemente todos tengamos una dosis de refuerzo por las vacunas que ha comprado el gobierno. Lo importante es que ahora todos tengamos un nivel de protección”, agrega.

Lo cierto es que con una cobertura de vacunación de 60.5% en Ica, el incremento de los indicadores de la pandemia es un riesgo latente. Solo en Chincha, en cinco días pasaron de 4 pacientes en UCI a 7, además de los hospitalizados en San José. “Está llegando 30 personas al día con sintomatología, pero salen dos positivos de ese grupo. No es por alarmar, pero si no vacunamos a la población en general, teniendo en cuenta que tenemos la variante Mu y Delta, hay riesgo de que se salga de control”, enfatiza Sifuentes.

VIDEO RECOMENDADO

Como parte de su estrategia de vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud anunció que empiezan las inoculaciones a todos los adultos nacidos en 1994. (El Comercio)

TE PUEDE INTERESAR