Son cerca de las cinco de la tarde, hace calor, un grupo de personas protesta en las afueras del centro de vacunación de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de San Luis. Han estado haciendo cola desde muy temprano para que les hagan una prueba de descarte gratuita, pero ha sido en vano, nadie los atiende, así que dirigen sus reclamos a los policías que custodian el lugar.

En ese grupo se encuentra Luis Gonzales, 37 años, tres dosis, sobrepeso, tiene síntomas de gripe, tose. Teme lo peor: estar infectado con la variante ómicron. Por eso acudió al vacunatorio, para hacerse la prueba y salir de dudas. Llegó cerca de las 7 de la mañana, cuando ya había una larga cola de personas. Luego, personal del establecimiento les dijo que había 400 pruebas. Y a continuación, se repartieron 300 tickets. Luis estuvo tranquilo, ocupada el lugar número 350 de la fila.

Sin embargo, transcurrían las horas y no los atendían. Luego, les dijeron que ya no había atención porque se agotaron los test, luego que sí, y, al final, a las 4:30 p.m., que no. Esto desató el malestar de las personas y comenzaron a protestar. Luego, furiosos, se dispersaron.

—Al menos —dijo Luis— nos hubieran dado un ticket para mañana entrar directo a hacernos la prueba y no hacer cola de nuevo.

La Videna no es el único lugar donde se han presentado problemas. En Campo de Marte, por ejemplo, la tarde del jueves —el mismo día del incidente relatado arriba—, las personas llegaban y les decían que ya se habían terminado los 400 tickets para las pruebas y que volvieran al día siguiente.

El director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, Jesús Bonilla, señaló a este Diario que no le han reportado incidentes en Videna y que averiguará. Sobre Campo de Marte, dijo que el ingreso es por el jirón Nazca para el tamizaje y no por la avenida 28 de Julio, por donde se accede al vacunatorio. Aseguró que él había estado en el lugar y que las personas seguían ingresando hasta las 5 de la tarde.

Fuel el último martes cuando el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el país ya afrontaba la tercera ola del COVID-19, esto, a un mes de que se diagnosticaran los primeros casos con ómicron en territorio nacional.

Luego del anuncio, otra vez se han registrado largas colas en los centros de vacunación, tanto para recibir la vacuna así como para hacerse la prueba de descarte. Pero en particular, es en este último caso que se han reportado las quejas de los ciudadanos, como se ha narrado líneas arriba.

Mientras esto sucede, en las calles de la capital las personas realizan sus actividades con relativa normalidad. El tráfico sigue siendo terrible en horas punta. Pero, tal vez, lo más llamativo es que, a dos años del inicio de la pandemia, el uso de la mascarilla se ha hecho un hábito, aunque hay personas que lo utilizan mal y otros no lo usan.

Hasta ayer, el Minsa informó que habían más de 330 casos ómicron en un contexto en que los contagios, mas no el número de fallecidos, se han disparado en el país, tras las celebraciones por fin de año.

Es así como el país comienza la tercera ola.

Desfase en las cifras de la pandemia

El analista de datos e ingeniero electrónico Juan Carbajal alertó que hay un desfase entre la información que brinda el Ministerio de Salud (Minsa), vía sus funcionarios, y la del portal de Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis). El Gobierno, por ejemplo, anunció que, al final del 2021, se superó la meta del 80% de la población objetivo (27′946.434) vacunada con las dos dosis, pero en el portal, hasta ayer, esto estaba en 79%.

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, dijo que este desfase es debido a que, por ejemplo, las brigadas de vacunación acuden a lugares lejanos y luego, porque no hay señal de Internet, deben volver a las ciudades para ingresar la información al sistema. Otra situación es porque hay personal que está esperando a que le renueven sus contratos para empezar a trabajar.

Relató que ya ha hecho las coordinaciones para que se acabe de digitalizar las dosis aplicadas al 31 de diciembre y luego se siga con las más recientes. Usualmente, precisó, el desfase entre el Reunis y el conteo rápido, es decir, la información que se obtiene revisando los documentos físicos —información que aún falta digitalizar— es de 300 mil, aproximadamente.

Detalló que, según el conteo rápido, hasta ayer, el 80,9% de la población ya recibió la segunda dosis, luego de que a fin año el porcentaje fuera 80,04%. Y destacó que con la tercera dosis, se pasó en este mismo periodo de 13% al 27%.

