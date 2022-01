Días de angustia e incertidumbre extrema son los que viven desde hace casi dos semanas los pescadores artesanales de Ventanilla, Ancón y otras zonas marítimas que resultaron afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el sábado 15 de enero en el terminal multiboyas número 2, de la Refinería La Pampilla, que es operada por la empresa multinacional Repsol.

Y es que según el cálculo realizado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la extensión de la zona afectada por el vertido de crudo es de 1 millón 739 mil metros cuadrados, por lo que más de 20 playas de la costa norte de Lima y el Callao se encuentran seriamente dañadas y permanecen cerradas.

Eso, además, sin contar el grave daño ecológico causado por el petróleo en la fauna marina y los recursos hidrobiológicos.

Un video realizado por El Comercio cuenta la difícil situación en la que se encuentran los pescadores artesanales desde Ventanilla hasta Huarmey. Estos hombres de mar no pueden salir a trabajar porque las aguas están contaminadas y las autoridades han suspendido las actividades de pesca para no exponer la salud de sus protagonistas.

“Vengo pescando desde los 12 años y tengo más de 40 años como pescador en Ancón. Me siento recontra mal porque no puedo llevar un sustento a mi casa”, señala a El Comercio Mario Chávez, pescador de Ancón.

“No hay autoridades que se manifiesten sobre este problema, nosotros ganamos del día a día y han pasado dos semanas y nadie nos dice nada”, agrega, por su parte, Jouber Jesús, otro pescador de esa zona.

En Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, la situación es igual de incierta y difícil de sobrellevar. Pescadores de esa zona indicaron a este diario que muchos de sus compañeros de trabajo no tienen recursos para alimentarse porque hace dos semanas no pueden realizar su trabajo.

“Nuestra desesperación es tanta, queremos ayudar, pero no nos han dado nada. La municipalidad no nos da capacitaciones para hacer algo, pasan los días y no tenemos para comer”, indicó Alfredo Barroso, un pescador del lugar.

Acción judicial

Este 27 de enero, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó al Poder Judicial el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández - Cuesta, y otros tres funcionarios presuntamente implicados en el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

De acuerdo con el documento - al que tuvo acceso El Comercio -, presentado por el fiscal Ariel Alejandro Tapia Gómez, del Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Materia Ambiental, la solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses también comprende a Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, Gisela Cecilia Posadas Jhong y José Gregorio Reyes Ruiz.

Por su parte, el Poder Judicial informó este mismo día que el pedido fiscal será evaluado desde las 5:00 p.m. por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla.

