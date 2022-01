“Estamos viendo en cámara lenta la destrucción del norte chico”, así describe Juan Carlos Riveros, director científico de Océana el derrame de petróleo del último sábado en la refinería La Pampilla S.A.A. de la multinacional Repsol. Se va a cumplir casi una semana desde que 6 mil barriles de petróleo cayeran en el litoral peruano y este todavía sigue esparciéndose por el litoral.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo adscrito al Ministerio de Ambiente, ha indicado que el área afectada para playa-litoral es 1 739 950.9 m2 y para el mar es de 1 186 965.8 m2. En diálogo con este Diario, especialistas explicaron cómo las corrientes mueven el petróleo y cuáles son otras playas que podrían verse afectadas.

El sábado 15 de enero fue el primer registro del derrame de petróleo en Ventanilla. La empresa Repsol indicó en un inicio que solo fueron 6 barriles de petróleo. Sin embargo, ya se sabe que son 6 mil de estos. La corriente marítima ha hecho que el petróleo siga expandiéndose por el litoral y lo ha llevado a diversas playas del norte chico.

“Hay una gran mancha de petróleo que se mueve al norte y es desesperante porque Repsol debería contenerlo. El problema es que la corriente empuja hacia arriba. Además, la costa está inclinada, entonces el petróleo se va para la costa y se queda ahí [en las playas]”, explicó Juan Carlos Rivera.

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) publicó un comunicado donde mencionó las playas afectadas: En Ventanilla: Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero; en Santa Rosa: Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable y Los Corales; y en Ancón: Dieciocho Ancón, Hermosa, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San Francisco Chico, San Francisco Grande, D ́onofrio, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2 y Los Pocitos.

La OEFA agregó algunas otras: Santa Rosa Chica, Santa Rosa Grande, La Puntilla, Infantería, Pasamayo, Chacra y Mar (Chancay), y Peralvillo (Chancay). En el mapa de la costa peruana la cantidad de playas afectadas se puede ver de esta manera:

¿Cómo se mueve la mancha de petróleo?

Sin embargo, estas no son las únicas playas donde se quedará el petróleo. El representante de Océana indicó que esta no es una mancha uniforme y que, además, es muy grande. Debido a que el petróleo no está contenido, todavía se están trabajando reportes para ver hasta donde podría llegar. Rivera aseguró que podría estar pasando por Casma bastante rápido y que la región de Ancash debería estar en alerta.

Sobre el movimiento del derrame de petróleo, el Capitán de Corbeta Giacomo Morote Samontes, jefe del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, indicó que este se mueve por la corriente de Humboldt, la más conocida en el Perú. “Esta nace en la Antártida y va haciendo una trayectoria con dirección de sur hacia norte”, dijo.

Agregó que esta corriente tiene la particularidad de pegarse a la costa y es por lo que el petróleo está ingresando a las playas. “La corriente está siendo el transporte del petróleo. Encuentra bahías y entra a las playas. Luego de hacer este movimiento continúa de sur a norte”, sostuvo el capitán de la Marina.

En esa misma línea, agregó que las playas hacia el sur de Ventanilla no se verán afectadas. “Por la corriente sería muy difícil que eso suceda. Además, hay una barrera natural que es el Río Rímac. Este tiene un fuerte aporte de sedimentos y modifica las corrientes. Lo llevaría más hacia el mar y la profundidad”, explicó.

¿Playas, animales y personas afectadas por cuánto tiempo?

“No hay formas en este momento de medir los impactos de este magniecocidio y cómo lo vamos a afrontar”, indicó Juan Carlos Rivera de Océana. Hoy por hoy se puede ver el daño de manera directa en las playas, los animales llenos de petróleo, los pescadores que no pueden ingresar, entre otras cosas, pero a futuro igual habrá enormes daños en playas contaminadas y fauna intoxicada, explicó también Rivera.

La mayoría de aves afectadas por el petróleo han perdido la vida. (Foto: Jorge.cerdan@photo.gec)

Agregó que, por ahora, pareciera que las playas afectadas no se podrán usar de manera recreativa en los próximos meses debido a la contaminación. En esa misma línea, Percy Grandez, asesor legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambienta, sostuvo que por varias semanas no se podrá ingresar a las playas y esto dependerá de la limpieza que se haga.

Los especialistas indicaron que en los siguientes meses se debe hacer un monitoreo a las playas - que consta de recoger muestras de agua y ver si la toxicidad está dentro de los límites – para ver si realmente el peligro ha pasado. El ente encargado de este monitoreo es Digesa.

¿Qué pasaría si una persona se contamina con petróleo?

El contacto directo con el petróleo puede ser perjudicial para la salud de las personas. El director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Dr. Alexis Holguín Ruíz, explicó que las personas no deben acercase en este momento a la zona del derrame. Por otro lado, quienes trabajan ahí deben tener un equipo de protección personal (EPP) y respiradores especiales.

Actualmente las playas afectadas están cerradas para uso recreacional, pero cuando estas abran se necesitará un trabajo exhaustivo de parte de Digesa para saber el índice de contaminación. Aún cuando la parte más fuerte de derrame haya pasado, el petróleo puede seguir presente y generar inconvenientes a la salud de las personas, indicó el Dr. Holguín.

Por otra parte, estas consecuencias a la salud pueden llegar por la ingesta de alimentos que estén contaminados. Por ejemplo, si una persona consume un pescado que tiene restos de petróleo, puede generar una intoxicación con vómitos y diarrea.

