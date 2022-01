Conforme a los criterios de Saber más

El derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla el pasado 15 de enero sigue extendiéndose hacia el norte del Perú, y a su paso deja un rastro, quizás imborrable, en todo el ecosistema marino. Para aclarar los hechos acontecidos ese día en la refinería La Pampilla y detallar las acciones tomadas para remediar los efectos del desastre, Jaime Fernández-Cuesta, presidente de la multinacional Repsol, brindó una entrevista el último domingo a un medio televisivo. El Comercio recogió y analizó tres de las declaraciones realizadas por el empresario, asociadas al impacto ambiental del derrame de petróleo, para determinar cuánta verdad había en ellas.

“En el fondo del mar no hay petróleo, porque el petróleo es más ligero que el agua”. FALSO

“Es cierto, el petróleo es más ligero que el agua y está en la superficie. Pero es falso decir que este no se hunde”, indica Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú. De acuerdo al especialista, algunos componentes del petróleo crudo se van a evaporar. Otra parte se emulsifica, es decir, se combina con otros elementos ; por ejemplo, con piedras, con partículas orgánicas o con microorganismos. Ese material degradado no siempre va a flotar, se va a hundir. Otra porción se terminará precipitando; en consecuencia, esa parte del petróleo se va a quedar en el fondo marino, convirtiéndose en pequeñas piedritas, las cuales estarán ahí por mucho tiempo.

“ Hoy se sabe que hay restos de petróleo en el fondo marino producto de derrames que ocurrieron, por ejemplo, 10 años atrás . Si uno va a Bayovar encontrará una serie de piedritas negras en la orilla, que están hechas precisamente de la emulsificación y compactación del material petrolero. Es decir, el petróleo sí se hunde”, comenta Riveros.

Luis Icochea, docente e investigador de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, reafirma lo dicho por Riveros, asegurando que parte del petróleo se sedimenta. Y se pregunta: “¿cómo limpiarán esos sedimentos?”.

”Son hidrocarburos, no metales”. IMPRECISO

“Los hidrocarburos contienen metales, en particular el petróleo, sino no hubiese gasolina con plomo. El petróleo crudo pesado constantemente trae metales, como cadmio o níquel . Decir que no contienen metales es absolutamente falso”, dice Riveros.

El experto aclara que la cantidad y el tipo de metales en el petróleo pueden variar. No es tan simple como decir que todo petróleo crudo tiene metales. No obstante, Riveros sostiene que por el tipo de crudo que vemos, uno pesado, sí tendría metales. Esto es importante porque los metales pueden tener efectos tóxicos, que van desde problemas estomacales y de la piel, hasta degenerar órganos como el hígado o los riñones . Además, se sabe que los metales pesados pueden ser bioacumulados por especies que luego serán consumidas por el hombre.

“No hay nada de verdad que no se pueda arreglar y corregir medioambientalmente en poco tiempo”. FALSO

“No se remedia en poco tiempo. Las consecuencias biológicas pueden permanecer muchos años. La desaparición local de las colonias de pingüinos, de nutrias y de chuitas, que vivían en la zona del accidente, no se va a resolver en dos o tres años . Estos animales tienen ciclos de vida, de desplazamiento, de migración y reocupación que tardan decenas de años. Lo que han hecho es una extinción local”, opina Riveros.

El especialista agrega que los efectos del derrame de petróleo en la cadena alimenticia se podrán observar por meses, incluso años. Y recalca que es necesario llevar a cabo acciones de monitoreo para determinar cuál es el impacto real de todo el desastre.

Por su parte, Icochea señala que la capa de petróleo que se está expandiendo por la costa de Lima impide que entre la luz solar al ecosistema marino , lo que provoca que la actividad primaria se reduzca en un área significativa. “Es algo equivalente a cuando dicen que los dinosaurios desaparecieron porque hubo una lluvia de meteoritos que oscureció el cielo. Cuanto mayor sea ese período sin luz solar, mayor mortalidad y daño habrá”, señala Icochea.

