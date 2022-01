Conforme a los criterios de Saber más

Tras el derrame de petróleo ocurrido el último sábado en el terminal multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, administrada por Repsol, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) calculó en un principio que cerca de 18 mil metros cuadrados de playa resultaron afectados. El área contaminada equivalía a 2,5 veces la superficie del Estadio Nacional.

A cinco días del desastre ambiental, la jefa de dicho organismo, Miriam Alegría, precisó ayer que la superficie de playa dañada se ha extendido a 1 millón 739 mil metros cuadrados.

Al respecto, Marino Morikawa, científico peruano con amplia experiencia en recuperación de hábitats, conocido por su trabajo de descontaminación en el lago Titicaca, dio a conocer un método para recuperar la superficie de mar afectada por el crudo. El Comercio conversó con el investigador para conocer más detalles de este novedoso sistema.

¿Cómo funciona este sistema de limpieza de agua?

Se trata de dos tipos de sistemas a utilizar para poder mitigar el impacto ambiental generado por el derrame de petróleo:

Sistema TRANSVAC, que consiste en dragar de manera segura, eficaz y rápida el crudo que se encuentra en la playa y en la orilla del mar. Sistema SKIMMER (modelo Nutria), que es un equipo de succión adaptado que logra la separación entre el aceite (hidrocarburo) y el agua sin llegar a una emulsificación (mezcla).

Morikawa precisó que en el caso del sistema SKIMMER, este cuenta con un vórtex (recipiente mezclador) del cual se extrae el aceite de la parte superior, ya que el hidrocarburo flota en el agua.

“Tenemos un mecanismo que permite absorber el aceite, pero no el agua, debido al peso específico distinto de ambas soluciones. Por lo tanto, lo que se captura es puro aceite, el agua sigue su curso a medida que el aceite es capturado. Esto funciona como una red de arrastre donde a medida que se avanza se va capturando el aceite”, explicó.

El científico agregó que la gran diferencia que tiene este sistema SKIMMER (modelo Nutria) con otros equipos, es que permite reutilizar el crudo recogido.

El científico peruano Marino Morikawa, con amplia experiencia en recuperación de hábitats, junto a su equipo, ha dado a conocer un método para recuperar superficies dañadas afectada por el petróleo. El investigador brindó más detalles de este novedoso sistema.

Morikawa contó que estos sistemas se elaboraron mediante el apoyo de dos empresas extranjeras, especializadas en dragas, motores y equipos sofisticados de captura de componentes a base de los hidrocarburos. “Su elaboración puede resultar difícil siempre y cuando no haya el interés ni el apoyo adecuado para su construcción”, dijo.

¿Es posible utilizar este sistema en el reciente derrame?

El investigador peruano señaló que si se hubiera tratado a tiempo el daño ambiental ocurrido en Ventanilla, se podría haber recuperado en un 95% el hábitat natural dañada con este sistema, y en un tiempo muy corto. Sin embargo, los recursos con los que se cuenta actualmente hace que si se empieza ahora el tiempo de recuperación se extendería a casi dos años. Pese a ello, destacó que sí es posible desplegar un proceso de recuperación del agua.

“Se pudo en aproximadamente menos de un mes haber recuperado el 95%, pero no se desplegaron las medidas adecuadas de contingencia. En la situación actual y vergonzosa, con los equipos que contamos y personal calificado se puede llegar a restituir hasta un 90%, pero el tiempo se prolongaría ya que el crudo está avanzando de manera veloz. Nos podría demorar menos de 2 años. Pero lo importante es saber que sí se puede recuperar”, indicó.

Morikawa sostuvo que como principales responsables del desastre ambiental, la empresa involucrada y el Gobierno deben agotar sin demora todas las medidas e iniciativas para poder frenar el daño ocurrido y remediarlo. Pero, agregó, en el caso que no puedan lograrlo “lo inteligente sería comunicarse con nosotros para realizarles los planteamientos respectivos y poder salvaguardar nuestro hermoso mar de Grau”.

“Las empresas privadas también pueden ser partícipe de estas obras financiándolas. Que quede claro, y como buen ejemplo, que lo que ha pasado ahora en Ventanilla ocurre en la selva todos los días, por lo que también debemos de ser portavoces ante todos estos graves delitos ambientales”, expresó.

Añadió que hasta el momento ningún ente del Estado ni mucho menos empresas privadas los han contactado. Comentó que él y su equipo están a disposición de las autoridades para tomar las acciones y medidas necesarias a fin de contrarrestar esta catástrofe ambiental.

“Solo le pido a los gobiernos que sean responsables antes los hechos y que nos sirva de gran ejemplo ante todos los desastres ambientales que está ocurriendo en todo el Perú. Que se den cuenta que en el Perú hay muchos peruanos que nos preocupamos y tenemos la solución para contrarrestar todas esas problemáticas. Las empresas privadas también pueden ser partícipe con el financiamiento. Que quede claro que lo que ha pasado en el mar ocurre en la selva todos los días, por lo que también debemos ser portavoces ante todos estos graves delitos ambientales”, expresó.

Cuidado durante la limpieza de playas

El científico peruano reconoció y destacó la labor de muchas personas que de forma voluntaria han acudido a las playas para poder ayudar en la limpieza de estas. Sin embargo, las exhortó a tener mucho cuidado pues no se trata de una jornada de limpieza común, sino de una sustancia como el petróleo, que puede resultar altamente tóxico si no se trata con los debidos equipos o implementos.

“Conozco y agradezco mucho a todas las personas que tienen la voluntad de ir a realizar las limpiezas de sus playas, pero debemos de tener muchísimo cuidado, estamos hablando de químicos y metales pesados. Si uno no lleva la indumentaria adecuada puede sufrir diversas alteraciones en su cuerpo, como irritaciones en los ojos, nariz, garganta, enfermedades en la piel, posibles daños secundarios en los pulmones al inhalar los gases que emanan estos aceites”, detalló.

Por ello, Morikawa recomendó a todas las personas amantes de la naturaleza que deseen ir a realizar la limpieza de playas estar cubiertas de la cabeza a los pies, usar guantes gruesos, lentes protectores (para evitar alguna salpicadura) y mascarillas resistentes a los gases. “Si no cuentas con mascarillas como máximo puedes exponerte 30 minutos y retirarte lejos de la zona de intervención para que descansen tus pulmones por lo menos 1 hora”, precisó.

Agregó que si se observa a algún animal o especie marina embarrada con el crudo, no debemos agarrarlo si es que no tiene guantes. Lo mejor es cubrirlo con alguna tela o manta y meterlo en una caja, para luego llevarlo inmediatamente a un especialista de vida marina o un veterinario. “No te lo lleves a tu casa ni lo laves con algún detergente o jabón, ya que eso podría llegar a maltratar más la piel del animal e incluso provocar su muerte”, señaló.

