“El peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos”. Así calificó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores el derrame de crudo producido el último sábado en el terminal multiboyas N°2 de la refinería La Pampilla S.A.A., de la multinacional Repsol YPF S.A., en el mar de Ventanilla (Callao). “Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata”, dijo la cancillería.

Hasta el momento, 20 playas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay han sido afectadas por el crudo, según el Organismo de Evaluación y Fisca-lización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Prote-gidas por el Estado (Sernanp).

El crudo afectó dos reservas naturales. Melina Tamara, del Sernanp, preci-só que hay daños graves en la isla Grande, hábitat de piqueros, pingüinos y lobos de mar.

La primera ministra Mirtha Vásquez señaló que desde el OEFA se ha verifi-cado que al parecer Repsol no contaba con un plan de contingencia para atender esta situación, por lo que recién estaría buscando a una empresa para limpiar el crudo. Criticó que al principio haya minimizado el problema y no haya lanzado alertas públicas. Repsol hoy entregará un plan de ac-ciones para recoger el crudo.

La gerenta de Comunicaciones de Repsol Perú, Tine van den Wall Bake Rodríguez, negó en RPP las responsabilidades de la firma. “Noso-tros no ocasionamos el desastre y no puedo decir quién es el responsable”, dijo. Según Repsol, el desastre se produjo por los oleajes anómalos tras la erupción de un volcán en Tonga. Esto alteró el proceso de descarga del crudo de un buque en el terminal mencionado. “Cuando llega la ola rompe los cabos de estribor y tira el buque contra nuestra instalación”, señaló la gerenta. Sostuvo que se continuó con la descarga, pues consultaron a la Marina respecto a si había algún tipo de alerta y les dijeron que no y que podían continuar con la actividad.

La Marina ha dicho que no emitió la alerta de tsunami porque no se cum-plieron los requisitos. Anunció una investigación interna. Inicialmente la empresa reportó que se vertió una cantidad ínfima. Sin embargo, se estima que fueron 6 mil barriles. Sobre el área afectada, el OEFA informó que se trata de 1′739.000 m2 (243 canchas del Estadio Nacional).

Según el ingeniero David Fairlie, el área de mar contaminado sería de 360 millones de m2, “asumiendo que la cifra reportada (6.000 barriles) sea correcta”.

La indignación es grande entre alcaldes, pescadores y vecinos en general. La procuraduría ha dicho que exigirá una indemnización y que tomará ac-ciones legales y Osinergmin paralizó el terminal 2 de La Pampilla.

