La erupción de un volcán submarino en Tonga dejará importantes reflexiones para el Perú. Luego de ocurrida la explosión el sábado 15 de enero, se activaron alertas de tsunami en varios países del mundo. En el nuestro, la Marina no lo hizo y, en la tarde de ese mismo día, los oleajes anómalos causaron daños en la playa de Paracas (Ica) y dos mujeres fallecieron ahogadas en la playa Naylamp (Lambayeque).

¿Qué pasó con nuestro sistema de alerta de tsunamis? El día de la erupción, la Marina emitió dos boletines. El primero fue al mediodía del sábado y en este se descartó un tsunami, pero en el tercer párrafo del boletín se advirtió de oleajes anómalos. Esta comunicación fue reiterada a las 3:30 p.m.

Según el capitán de corbeta Giacomo Morote, del Centro Nacional de Alerta de Tsunami (CNAT), de la Marina, no se declaró alerta de tsunami porque no se cumplieron los tres criterios de su protocolo: que sea un sismo de magnitud mayor de 8, que ocurra en el fondo marino y que no sea de gran profundidad.

“El evento de Tonga no cumplía las características. Al ser un evento distinto, no se puede considerar dentro de nuestro protocolo”, dijo. Agregó que la información se emitió y de maximizar su difusión se encargan otros organismos que pertenecen al Sistema Nacional de Alerta de Tsunami como el Instituto de Defensa Civil (Indeci).

La Marina inició una investigación interna para determinar la correcta o mala ejecución del protocolo durante el evento el sábado, confirmó el oficial Morote. “Después de todo evento que requiera elaboración de un boletín de información, alerta o alarma, se hace internamente una revisión de todos los protocolos de centro nacional de alerta de tsunami que permitan evidenciar que se ha cumplido de forma eficiente el procedimiento”, dijo a El Comercio.

Chile sí activó su alerta de tsunami. Según la explicación de Morote, el país vecino sí lo hizo porque tiene una geomorfología distinta al Perú, tiene territorio insular y su metodología de análisis es diferente.

Miguel Estrada, del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), opinó que debería conocerse la información que el CNAT recibió de la agencia en Hawái (EE.UU.) para analizar el caso, ya que con esa data se tomó la decisión de no declarar alerta de tsunami.

“Tenemos que sacar lecciones de esto. Cada evento deja un aprendizaje. Se debe tomar en cuenta qué cosa puede pasar y siempre ponerse del lado más seguro [...]. No creo que haya habido una mala interpretación de la información”, dijo.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que el Perú “creyó conveniente no activar la alerta de tsunami tras analizar la información internacional”. Indicó que hay mucho trabajo por hacer con la población, para que ante boletines, alertas o alarmas de las autoridades coopere con la evacuación y se ponga a buen recaudo.

Ayer, la situación en el litoral se estaba normalizando, según la Marina de Guerra.

La salida del mar a consecuencia de una erupción volcánica submarina en el Pacífico afectó el muelle de Paracas, al sur de Lima, y dañó locales y viviendas de la zona.