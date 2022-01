El país se encuentra en una tercera ola y los nuevos casos de covid siguen aumentando abruptamente. La semana pasada, por segunda semana consecutiva, el país duplicó los casos de Covid-19. La semana anterior fueron 26 mil y la pasada 50 mil nuevos casos, detalló el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona.

Por esa razón, los puntos Covid implementados por el Ministerio de Salud (Minsa) siguen recibiendo a miles de ciudadanos que hacen largas colas en buscan de una prueba de descarte. Ante la gran afluencia de personas, el ministerio ha indicado que habrá grupos con prioridad y, por el contrario, otros tendrán que pasar previamente por una tele consulta.

Cualquier ciudadano puede acudir a los puntos Covid sin importar su distrito de residencia, indicó el Minsa a este Diario. Además, sostuvo que las personas mayores de 60 años o personas con comorbilidades tendrán preferencia para las pruebas covid.

Asimismo, indicó que, para no saturar estos puntos, las personas que tienen sospechas de tener covid y se encuentran asintomáticas deben primero llamar al 113 para recibir una tele consulta. Pese a no tener síntomas, lo recomendable es aislarse para no continuar con la cadena de contagio.

La Dra. Camille Weeb, médico infectóloga de la Cayetano Heredia, aconsejó a las personas que han estado con un caso positivo y todavía no presentan síntomas, esperar cinco días desde el contacto para hacerse la prueba. De otra manera, se podría dar un falso negativo. Además, aclaró que, si la persona es asintomática, es mejor hacer la prueba PCR o molecular, ya que es probable que la prueba de antígenos salga negativa, pese a ser positivo.

Actualmente la prevalencia de coronavirus es muy alta: las últimas cifras del Minsa, al 9 de enero, mencionan que son 4067 los casos confirmados en las últimas 24 horas. Por esa razón, la Dra. Weeb dijo: “si una persona tiene síntomas sospechosos como resfrío, malestar, dolor de cuerpo y garganta y fiebre, lo mas prudente es asumir que uno está infectado y aislarse”.

Saturación de laboratorios y largas colas

Desde que se instauraron los puntos de descarte del Minsa donde se realizan pruebas antígenas y moleculares gratis, miles de personas han hecho colas de hasta cinco horas para conseguir su prueba. Sin embargo, muchos ciudadanos han denunciado que estos centros solo les hacen prueba a las primeras 30 o 40 personas.

La Villa Deportiva Nacional (Videna) en San Luis, Campo de Marte en Jesús María y el Parque Huiracocha en San Juan de Lurigancho son los tres sitios con mayor concurrencia del público. En otro informe de este Diario, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) mencionó que son aproximadamente 300 pruebas, entre moleculares y antígenas, las que son distribuidas a cada uno de estos centros.

Actualmente, son 167 puntos especiales de descarte implementados por el Minsa en Lima; además, hay 542 en regiones, indicó el director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dgiseo) del Minsa Dr. Alexis Holguín. Agregó que para evitar saturación en estos puntos se están implementando más centros a nivel nacional.

Asimismo, el Dr. Holguín comentó que durante la tercera ola se han realizado hasta 33 mil pruebas moleculares en un solo día. A diferencia de la segunda ola donde se llegaban a hacer 290 por día. Esto sin contar las realizadas en el sector privado.

Sin embargo, el médico epidemiólogo Carlos Medina de la Cayetano Heredia explica que, pese a esta ser una excelente medida para romper con las cadenas de contagio, el país no tiene la capacidad para procesar todas las pruebas Covid. “No solo necesitamos los recursos [pruebas], si no también los laboratorios. Esta política ha generado que el Instituto Nacional de Salud colapse y eso afecta a las unidades con pacientes críticos”, dijo a El Comercio.

En estos días, el resultado de una prueba molecular se puede demorar más de 72 horas debido a la alta demanda. (Foto: Jesus Saucedo/@Photo.gec)

¿Qué deben hacer quienes son positivos y tienen síntomas leves?

Los especialistas consultados por este Diario coinciden en que los casos positivos deben tratar la enfermedad de acuerdo con los síntomas. Si una persona no tiene síntomas, no debe medicarse.

Por otro lado, aconsejan no tomar antibióticos o corticoides – como la dexametazona – pues esto puede ser dañino para la salud. Tampoco recomiendan la ivermectina, ya que no se ha probado su eficacia en la infección de covid.

Los médicos sostienen que en ningún momento los pacientes deben automedicarse. Además, deben descansar y beber bastante agua para mantenerse hidratados.

Lo que si pueden tomar, en base a sus síntomas, es un paracetamol para el dolor de cabeza o fiebre y analgésicos en caso de dolor de garganta.

