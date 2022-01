Conforme a los criterios de Saber más

Ayudar es una acción loable. Más cuando se trata de seres indefensos. Genera, pues, impotencia las fotos y videos de animales afectados por el derrame de 6 mil barriles de petróleo de La Pampilla S.A.A., operada por Repsol, que ha “comprometido” la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras -que incluye Islotes de Pescadores- y la Zona Reservada Ancón, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Hay personas con buena voluntad que intentan brindar primeros auxilios. Si no se realiza de la manera correcta, puede ser perjudicial. “Pocos de los médicos veterinarios conocemos los procesos que se deben seguir en esta circunstancia”, se sincera el médico veterinario zootecnista del grupo de Rescate de Animales Marinos de Trujillo, de la ONG ConservAccion, Carlos Calvo. Mientras, los especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) realizan labores de rescate. ¿Hay algo que podamos hacer?

La respuesta rápida es sí, siguiendo ciertas pautas. “Una persona común puede contaminarse por querer limpiar o bañar al animal para quitarle el petróleo. También le hacemos daño porque se necesitan detergentes especiales”, explica el biólogo Guillermo Ramos, administrador técnico y forestal de Lima, de Serfor. Lo primero es enviarles una alerta vía WhatsApp al 947588269. Puede ayudar en la recolección, pero necesita de un equipo de bioseguridad (mascarillas K95 y encima una de filtro de gases; mameluco; botas de jebe y guantes para lavar platos, no de látex). “Estamos en una epidemia de influenza. Si se contagia el ave, no va a sobrevivir […] Tomen la seguridad en serio. No se expongan a los contaminantes”, enfatiza Calvo. Traslade al animal afectado en una caja de cartón, plástico o madera y a una locación ventilada. Lo máximo que puede hacer es limpiar los ojos, las fosas nasales y el pico con hisopos o toallas limpias. “No utilizar papel porque se puede pegar en el pelaje”, señala Ramos. En adelante, es trabajo de Serfor.

"La ciudadanía puede intervenir, pero por ahora en la recolección [de animales afectados]", dice el médico veterinario zootecnista del grupo de Rescate de Animales Marinos de Trujillo, de la ONG ConservAccion, Carlos Calvo. No usar la indumentaria especializada puede ser perjudicial para el/la rescatista.

Entre los grupos de rescate circulan detergente y quitamanchas en la lista de utensilios. No los use. Los animales afectados deben pasar por triaje. “Los animales que han venido deshidratados, con temperaturas altas o bajas, se les va a estabilizar para el baño con detergente especial”, refiere Calvo. A algunos se les podrá bañar al día siguiente; otros, en cinco días y con instrumentos adecuados. “Para el baño se necesitan dos personas. La buena voluntad ayuda, pero en estos casos hay que seguir unos protocolos”, refuerza Ramos.

Una vez estable, pasa a la fase de recuperación (puede tomar hasta dos semanas). Todo el proceso, agrega el especialista de Serfor, se está realizando en el Parque de Las Leyendas. Cuenta que facultades de medicina veterinaria se han comunicado con la institución para brindar apoyo. “La idea es que el animal salga bien y pueda retornar al medio ambiente, siempre y cuando sobreviva. Hay animales muy afectados que lamentablemente no lo consiguen. Al cierre de esta nota, hay más de 10 animales rescatados. La mayoría son aves (guanay, gaviotas, piqueros).

"El parque de Las Leyendas está asumiendo ese tratamiento [de animales rescatados]", cuenta el biólogo Guillermo Ramos, administrador técnico y forestal de Lima, de Serfor. Se ha convocado a las facultades de medicina veterinaria para apoyo en el monitoreo de las especies afectadas. (Foto: Sernarp)

La preocupación viene con el último paso: la liberación. Explica Calvo que esta debe ser en el mismo lugar donde se encontró al animal. ¿Cómo devolverlo a un hábitat que aún está contaminado? “Si nuestro ecosistema está enfermo; los animales y -a largo plazo- nosotros, también. Lo que se vio en México [donde ocurrió un accidente de la plataforma de la British Petroleum] es que en la zona donde vivían los pelícanos, cada vez que ponían huevo, se reventaba. Se perdieron colonias enteras. Efectos que hasta ahora siguen”, lamenta Calvo.

Aún es pronto para medir los estragos, pero el panorama no es alentador: en Serfor han recibido alertas en el Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla. El daño al ecosistema ya está hecho. //

EN CASO DE ANIMALES VARADOS

Observe el comportamiento. Si es inusual, comunicarse inmediatamente a Alerta Serfor (vía WhatsApp al 947588269). En el caso de cetáceos (ballenas, delfines y marsopa), contactar con el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) al 975 595 791. Ayuda enviar fotos de la especie afectada y referencias del lugar.

Los animales pueden transmitirnos enfermedades respiratorias y cutáneas. Y viceversa: los humanos podemos contagiarles a las aves, por ejemplo, gripe, influenza o covid. Calvo, enfatiza que evitemos que muchas personas, incluyendo niños y animales domésticos, se acerquen al animal en observación.

El animal varado, explica Calvo, no se siente en la capacidad de nadar. “A veces movilizarlo le puede generar más daño del que tiene”, agrega Ramos. Al estar en una situación de estrés, los animales interpretan el socorro como una amenaza. No intente disuadir con comida. Recuerde que las especies silvestres tienen una dieta especial.

VIDEO RELACIONADO

Tras dos temporadas de magros resultados para la industria de útiles escolares, en el 2020 y 2021, todo indica que este año las cosas empezarán a cambiar, debido al retorno a la presencialidad en los colegios. Sin embargo, los efectos de la variante Ómicron podrían echar por tierra las expectativas.