Efectivos de la policía lograron capturar a “Los Midas del Norte”, unos sujetos que usaban la modalidad de las moneras de oro y pretendían estafar a un hombre con más de 3600 dólares.

Uno de ellos se hacía pasar por campesino portando monedas de oro, mientras su cómplice finge ser un hombre interesado en comprarlas y le da un sobre con dinero. Al ver esto, la víctima, Alberto Huablocho, cae en la trampa.

“El señor que decía que es campesino me intercepta a la altura del baño de Plaza Norte y me dice que era campesino, no sabe leer ni escribir y tengo estas monedas que quiero vender”, contó la víctima.

Víctima tuvo sospechas

Los delincuentes le pidieron una fuerte suma de dinero a la víctima e incluso le piden pida más dinero prestado del banco. La estafa había salido perfecta, sin embargo, la víctima empezó a sospechar.

“Le inducen a que vaya a sacar al cajero dinero, este lo hace y retira 3626 dólares, pero al ver que la situación se les hacía fácil a los delincuentes le indican que eso es muy poco y necesitan más, el agraviado va y solicita un préstamo y logra retirar 6500 soles”, afirmó el PNP Alfredo Lamadrid Aliaga.

“Ya había caído en la mano de los estafadores, pero me di cuenta cuando el que se daba de campesino mete el paquete de dinero en su bolsa y luego saca otro paquete (…) Todo estaba valorizado en 5 millones de soles, ellos me muestran la moneda de oro en internet, la verdadera y yo la veo y pesaba”, narró el agraviado a la policía.

Pidió apoyo de la PNP

Cuando la víctima recibió el paquete con las supuestas monedas de oro, lo abrió y encontró que solo había una gran piedra y monedas falsas.

Al darse cuenta que había sido estafado, el hombro pidió apoyo de los efectivos de la policía quienes pudieron capturar a los delincuentes y los condujeron hasta la sede de la Depincri de Lima Norte.

Los estafadores fueron identificados como Francisco Wilmer Contreras de 61 años y Arnulfo Anaias Díaz de 57 años.