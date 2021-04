Desde las 8 a.m. del sábado 10 de abril regirá la disposición que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio peruano, conocida como la Ley seca, en el marco de la realización de las Elecciones Generales 2021 que se celebrarán este domingo 11. Esta medida es parte de un conjunto de acciones dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evitar incidentes el día de los comicios, donde los peruanos elegirán al próximo Presidente de la República, así como a los vicepresidentes, miembros del Congreso y Parlamento Andino.

En un comunicado, el organismo electoral indicó que la Ley seca se mantendrá hasta las 8 a.m. del lunes 12 de abril. Asimismo, advirtió que la vulneración de esta restricción se sanciona con cárcel por un tiempo no mayor de seis meses, una multa no menor de S/2.790 y una pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, que puede consistir en incapacitar al condenado para ejercer la función o labor que ejercía.

La Ley Seca forma parte de las restricciones electorales que comenzaron a regir, desde el lunes 5 de abril, como la que prohíbe la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

El incumplimiento de esta última disposición será sancionado con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir entre S/44.000 y S/440.000.

Entre otras medidas, figura que el mismo 11 de abril, día central de las Elecciones 2021, no estarán permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio, desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.

Los fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.

