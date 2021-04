Queda menos de una semana para que se realicen las Elecciones Generales 2021 y los peruanos acudan a las urnas para emitir su voto, con el cual elegirán al Presidente de la República para el próximo quinquenio, así como a los vicepresidentes, miembros del próximo Congreso y Parlamento Andino. Es por eso que desde esta semana, se comenzarán a tomar algunas medidas tal como lo estipula la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), entre ellas, la clásica Ley Seca .

Los Fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encargarán de realizar operativos en diversas regiones del país con la finalidad de hacer cumplir esta normativa electoral para que se garanticen unos comicios limpios y que la votación transcurra con normalidad.

¿Desde cuándo rige la Ley Seca 2021 y cuáles son las sanciones por no acatarla?

La mencionada Ley Seca 2021 regirá desde las 8:00 de la mañana del sábado 10 de abril hasta las 8:00 de la mañana del día lunes 12. Durante ese tiempo queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

De no acatar esta normativa, los que la incumplan serán sancionados con cárcel por un tiempo no mayor de seis meses, una multa no menor de S/2.790 y una pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, que puede consistir en incapacitar al condenado para ejercer la función o labor que ejercía.

Por otro lado, es válido añadir que el mismo 11 de abril, día central de las Elecciones 2021, no estarán permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Si quieres conocer otras medidas impuestas para esta semana, revisa el siguiente ENLACE del Jurado Nacional de Elecciones.

