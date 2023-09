Un agente de la Policía Nacional del Perú fue detenido tras invadir la ciclovía, en el cruce de la avenida Universitaria y Perú, en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió ayer, viernes 22 de setiembre, durante el tercer día del estado de emergencia debido al incremento de criminalidad en la capital.

Cámaras de Latina Noticias mostraron cuando el policía es intervenido por otros efectivos que le solicitan su identificación. Al ser interrogado atinó a decir: “se me hace tarde al trabajo”.

Indicó que no justifica su falta, sin embargo, aseveró que un capitán le dijo que entre por ese carril. “Me hubiera dicho que mejor no ingrese”, lamentó.

“Qué puedo hacer. Yo respeto a la autoridad, antes de usar la ciclovía pedí autorización. Si tienen pruebas que yo estuve viniendo por la ciclovía, muéstrenlo”, acotó.

Estado de emergencia

La presidenta Dina Boluarte declaró en estado de emergencia a San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana durante 60 días. Esta medida se aprobó en el Consejo de Ministros y fue anunciada mediante una conferencia de prensa del último lunes 18 de septiembre.

El estado de emergencia es uno de los estados de excepción que se encuentran contemplados en el artículo 137 de la Constitución, junto con el estado de sitio.