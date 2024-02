El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que una segunda mujer, implicada en el incendio dentro del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos debido a la quema de colchones, falleció el día de ayer, lunes 12 de febrero.

Canal N indicó que se trata de Michel Arráez Uzcátegui, de nacionalidad venezolana, que murió debido a graves quemaduras.

En tanto, la familia de la también difunta, María del Pilar Carmen Moreno, realiza un plantón en los exteriores del centro carcelario. Ellos señalan que su familiar era sometida a constantes abusos sin razón alguna.

“Mi hija ya tenía amenazas, le contó a la directora, pero no le importó. Yo venía todos los domingos porque me decían ‘mucho me hacen la vida imposible’”, contó su madre para el noticiero.

MIRA AQUÍ | Lince: choque entre bus de transporte y corredor morado deja nueva heridos

“Exigimos la cámara de seguridad. Ellos dicen que mi hermana se prendió fuego sola y si así fuera, es una cárcel de máxima seguridad, ¿cómo entra la gasolina?”, resaltó la hermana de María del Pilar.

A través de un comunicado, el INPE indicó que comunicó a la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público, constituyéndose la Fiscal Provincial de Turno de Chorrillos, a fin de realizar las investigaciones de ley.

Además, la Oficina de Asuntos Internos del INPE procederá a determinar la responsabilidad administrativa del personal, si la hubiera.