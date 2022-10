Luego de 36 horas de haber estado desaparecida, Gabriela Sevilla de 30 años apareció en el Hospital Militar Central de Jesús María este viernes a las 4.55 a.m. En su momento, se presumía que Gabriela habría estado embarazada y que llegó al centro médico sin su bebé. Sin embargo, desde ese momento se fueron haciendo públicas diferentes versiones que se contradecían, incluyendo la de la Fiscalía y la propia mujer.

Alrededor de las 3 de la tarde, la Fiscalía emitió un comunicado donde informó que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluyó que la joven no presentaba signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo , aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes. Esto luego de que el Ministerio del Interior sostuviera lo mismo.

Minutos después del informe de la Fiscalía, Gabriela Sevilla declaró en vivo que sí había estado embarazada y que todo se trataría de un error. “ Es un error [del ministerio] y es lo que quiero pensar que falta esclarecer los exámenes completos . De repente, yo siento que me hubiesen drogado con algo hoy, tal vez eso puede influir, no lo sé”, horas después de haber sido dada de alta del hospital.

“Mañana [sábado] voy a pedir que reconsideren y hagan un nuevo examen y reivindiquen que puede haber sido un error”, agregó. Cuando se le preguntó si podía confirmar si estaba embarazada ella dijo: “sí, claro, lo confirmo”.

Contraposiciones entre ministerios

Por su parte, horas antes, el ministro del Interior, Willy Huerta, informó a las afueras del Hospital Militar que “después de haber sido atendida clínicamente por los médicos del hospital Militar no se ha determinado que habido embarazo. Clínicamente, hasta el momento se ha determinado que la señorita no ha estado embarazada. Los médicos han determinado, hasta el momento, que no habido embarazo”.

Sin embargo, esto causó conmoción al ser la primera declaración que mencionaba que Sevilla no habría estado embarazada. Más aún cuando por la mañana el jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Manuel Lozada, sostuvo que Gabriela Sevilla estaba internada en Emergencia y su diagnóstico era: “policontuso, trastorno de sensorio. Descartar intoxicación por sustancias desconocidas y antecedentes de una gestión al término”.

Las contradicciones de las autoridades incrementaron cuando la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, dijo que el Ministerio del Interior había hecho afirmaciones que todavía estaban por corroborar pues la familia seguía asegurando que Gabriela sí había estado embarazada.

“Las investigaciones continúan para determinar qué exactamente ha pasado y dónde está Martina. Es difícil sostener esta versión de que no estaba embarazada. No sé cuál es la fuente del ministro del Interior . Ahora mismo me voy a comunicarme directamente con él para pedirle que me explique qué ha pasado para saber por qué estas afirmaciones”, dijo la titular del MIMP.

Siguen las investigaciones

Tras las declaraciones de Gabriela Sevilla, el Ministerio Público se presentó en su domicilio para seguir con las diligencias del caso. Asimismo, Sevilla indicó que el sábado a las 10 a.m. se presentará con su padre a la Policía para dar las declaraciones de su caso.

El viernes por la tarde el medio Perú 21 reveló parte del testimonio que brindó Gabriela al fiscal del caso, Paulo Loayza Calderón de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Surco, en las instalaciones del hospital.

Primero, la joven no quiso dar declaraciones, pero alrededor de las 9 a.m. lo hizo mediante un acta. En esta indicó que abordó el taxi con dolores de parto, perdió el conocimiento y después despertó en un cuarto donde vio a dos hombres. Además que dio a luz a su hija en esas condiciones y que al nacer esta no lloraba.

Paso a paso del caso

Las alertas comenzaron el jueves por la mañana cuando se conoció que Gabriela Sevilla estaba desaparecida desde el miércoles a las 7.30 p.m. cuando, según sus familiares, había salido de su casa en Surco en dirección a la Clínica Internacional de San Borja en un taxi al entrar en trabajo de parto.

En ese camino fue que Sevilla perdió el contacto con su familia. Por más de 36 no se conoció su paradero y familiares, amigos e instituciones del Estado desplegaron sus fuerzas para buscarla. A ella y a su hija.

Sin embargo, en la madrugada del viernes, la mujer apareció sola en Villa María del Triunfo. Según sus declaraciones, ella habría aparecido en este distrito luego de haber sido retenida por dos varones con los que dio a luz. En VMT buscó a su madrina que vivía cerca.

Una vez con estos familiares, Gabriela Sevilla llamó a sus padres y fueron quienes la llevaron hasta el Hospital Militar en Jesús María.