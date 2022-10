El Poder Judicial de Chincha absolvió a Ángel Laura Fajardo, padre denunciado por abusar sexualmente a su hija menor (16 años) durante ocho años. La familia ahora pide apoyo pues teme por la salud de la menor, su madre y su hermano.

El 11 de marzo de este año, la menor de iniciales MPLT le contó a su madre que su padre abusaba de ella desde que tenía ocho años. La menor también dijo que la más reciente había sido tan solo un día antes, el 10 de marzo, publicó el medio Dilo Fuerte Perú.

Ángel Laura Fajardo es expolicía y tiene 51 años.

Esto fue confirmado por el examen de médico legista que arrojó positivo para lesiones sexuales. El 22 de marzo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha dictó nueve meses de prisión preventiva contra el acusado. Sin embargo, el 13 de octubre el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte – Chincha absolvió a Ángel Laura Fajardo.

“El sábado en la mañana nos llama un vecino y nos dice que habían visto al hombre afuera de su casa y que recorría todo el barrio diciendo que era inocente”, contó un familiar de la menor a El Comercio.

Los familiares de la menor indicaron que el día de la sentencia trataron de comunicarse con la abogada que fue asignada por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) y con el fiscal, pero no fue posible. Nunca las contactaron para estar presentes.

En conversaciones con este Diario, los familiares contaron que la abogada “paraba en otra” y faltó a varias audiencias. Lo mismo con el fiscal del caso, Dr. Saúl Geremías Vargas, que parecía no estar enterado de algunas cosas que sucedían en el proceso legal, dijo el familiar.

Los jueces que absolvieron al denunciado fueron Raúl Muñoz Huamani, Marlon Sandoval Sánchez y Miguel Moran Ruiz.

“Cuando un juez tiene todas las pruebas para juzgar debería aplicar la máxima condena. (...) En este caso, llama la atención que no haya sido así a pesar de que el fiscal consideró que habían elementos para que esta persona, en la vía judicial, se condene”, sostuvo Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, agregó que desde la Defensoría están solicitando la resolución de la sentencia para saber cuáles son los motivos de esta para alegar que se absuelva al denunciado. “La fiscalía va a tener que apelar. Es fundamental el papel del fiscal”, dijo Cobeña.

Actualmente, la familia ha contratado un abogado particular que ya está viendo el caso y procederán a la apelación de la sentencia una vez se tenga la resolución oficial. El miércoles 19 de octubre pasando las 7 p.m. fue la lectura.

“Ella [la menor] ha entrado en crisis. No entiende cómo la justicia no la ha apoyado. Este año ella no ha ido al colegio. Está yendo a terapia psicológica, pero lo poco que había avanzado ya retrocedió”, comentaron los familiares a este Diario.

Plantón en busca de justicia

El miércoles por la mañana la familia de la menor estuvo frente al Poder Judicial de Chincha en un plantón para buscar justicia. “Hemos venido porque la ODECMA había venido”, dijeron los familiares. La ODECMA es un órgano desconcentrado que se encarga de investigar y sancionar la conducta de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) publicó vía twitter: “Rechazamos la decisión del Poder Judicial de absolver al agresor, a pesar que la Fiscalía solicitó cadena perpetua por las pruebas existentes”. El Comercio trató de comunicarse con el ministerio, pero hasta el cierre de la nota no fue posible.

#Ica | Desde el 11 de marzo, el Programa Nacional Aurora brindó atención integral a víctima de violación sexual por parte de su padre y se asesoró legalmente a la madre. Como parte de las acciones se participó en las diligencias de ley, audiencias y entrevista en Cámara Gesell. pic.twitter.com/8SeCCG6Qir — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 20, 2022

La Defensoría del Pueblo agregó que en el Perú en estos casos se puede llegar a impartir una pena máxima de cadena perpetua. “Pero, si los jueces no cumplen esto, todas las víctimas en este país y la sociedad van a sentir impunidad. Es fundamental que se cumpla el rol de impartir justicia”, indicó Matilde Cobeña.

Aseguró que la Defensoría hará seguimiento a las autoridades competentes y ya pidieron la sentencia para poder presentar un escrito a los jueces para que se defiendan los derechos de la víctima.