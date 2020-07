‘Reclamo’ es la palabra precisa para describir la posición del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, frente al Poder Ejecutivo. El burgomaestre dice que sus responsabilidades frente a la pandemia están acotadas a ciertos temas y que el Gobierno no le está dando el respaldo que necesita. Anuncia que presentará un proyecto de ley para cambiar la organización política de Lima y la capital deje de tener 43 alcaldes distritales.

—Sus últimas declaraciones públicas son bastante críticas con el Gobierno

Nosotros siempre tratamos de construir relaciones con todos los niveles de gobierno, pero sinceramente lo que veo y siento es que no hay una escucha del otro lado de la mesa. Hay cosas que tenemos que solucionar como ciudad y acciones que también se pueden hacer desde lo territorial. Tanto en lo primero como en lo segundo no se le ha prestado el debido peso o la debida atención.

—La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no estuvo incluida en los primeros grupos de trabajo que creó el Ejecutivo.

Al principio no teníamos ni siquiera un lugar donde se pudiese atender nuestras propuestas y las exigencias. Nos abrimos camino después de mucho proponer. Se nos atendió varias veces de manera muy cordial, pero después lo que yo he sentido es que muchas de estas atenciones se han quedado en situaciones meramente formales o para decir “ya, lo escuchamos al alcalde metropolitano”.

—¿Y por qué cree que pasa eso? ¿Cuál es su hipótesis?

Podríamos ensayar miles de hipótesis. Quisiera pensar que todo esto se da por la dificultad que hay en estos momentos. Dificultad para tomar decisiones, además de estar en una serie de cosas en el día a día.

—¿Cuándo fue la última vez que conversó directamente con el presidente Vizcarra?

Fue en el último Consejo de Ministros al que me invitó, que fue después del 8 de mayo. Para ser totalmente honesto, antes de entrar a esta reunión [la entrevista se realizó el jueves por la tarde] le acabo de escribir un WhatsApp pidiéndole una reunión. Me acaba de responder y me dice formalmente que va a buscar el espacio para recibirme. Esas cosas yo creo que son inmediatas. El transporte no puede esperar. La situación está quemando, no se define. Ayer escuchaba al primer ministro que decía que se iban a entregar S/127 millones para todo el transporte y gente de la municipalidad fue a una reunión con el ministro de Transportes y él ha dicho que a la municipalidad no le van a dar nada, sino que todo va a ser canalizado a través de la ATU.

[Nota del editor: luego de la entrevista, el alcalde tuvo una reunión sobre este tema con el primer ministro y declaró que hay “una luz al final del túnel” para solucionarlo].

—¿Piensa que debería haber algún tipo de recambio en el Gabinete con miras al 28 de julio?

Creo que es urgente que haya un recambio en el Gabinete. Hay personas que han mostrado que tienen fatiga y otras que no tienen la agilidad necesaria. El recambio le daría una posibilidad de oxigenación y debería buscarse, a mi juicio, un gabinete más técnico.

—¿Cuáles son las competencias que tiene la MML en el marco de la pandemia?

Partimos de la premisa de que no somos autoridad sanitaria, que el Ministerio de Salud cumple esa función, pero sí podemos colaborar. Esa colaboración es complementaria a lo que dicta el Ejecutivo y tiene una característica territorial. Temas de transporte, mercados, espacios públicos, ubicación de ambulantes y todo lo que tiene que ver con el territorio.

Jorge Muñoz. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)

—¿Y está cumpliendo las tareas que usted mismo acaba de describir?

Estamos poniendo todo el esfuerzo del caso. Siempre digo que uno mismo no se debe juzgar. Se puede ser autocrítico y hacer una introspección de que las cosas vayan caminando, pero hay que saber entender eso también dentro de la real perspectiva. Hay 1,122 mercados en toda Lima Metropolitana y ahí hay una corresponsabilidad con varios actores pero suele venderse, o suele creerse, que todo es responsabilidad del alcalde metropolitano.

—¿Cómo puede dirigirse una ciudad que tiene 43 distritos y alcaldes, y si le sumamos a los del Callao, 50?

La manera como está estructurado el manejo político territorial de Lima no es la más adecuada. Antes de la pandemia teníamos un proyecto para presentarlo al Congreso. Buscamos proponer que para las futuras elecciones se pudiera evaluar la posibilidad de tener una alcaldía mayor y 4 o 5 alcaldías, digamos menores o descentralizadas, que podrían responder a las 4 o 5 mancomunidades que hay en Lima. Eso haría mucho más ejecutivo el trabajo.

—Lima Metropolitana es el único territorio del Perú en donde las funciones que en otros lugares tienen los gobernadores regionales recaen directamente en el Ejecutivo.

El proceso de regionalización se hizo en forma muy apresurada. A Lima se le dio un régimen especial que es una suerte de híbrido. Lo podemos graficar como cuando uno se quiere sentar en medio de dos sillas: no está en una ni en otra. Nosotros tenemos un pequeño gorro que se llama Programa de Gobierno Regional de Lima. Para algunos somos una suerte de región y para otros no somos una región, sino un programa [...].

—Hablemos de la ATU. La sensación es que más allá de quién es el responsable, la entidad no funciona. ¿Por qué?

Creo que no funciona porque desde su creación no se ha terminado de implementar. Ya se ha tenido dos presidentes, ha habido momentos donde la administración misma no ha tenido claro cuáles son los objetivos y además tampoco se le han dado los recursos necesarios. Otro tema es que la actual presidenta de la ATU no termina de asumir las cosas.

—¿Cuál es su relación con el jefe de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra? ¿Hay la misma distancia que existe con el Ejecutivo?

Hay un dicho que dice que para bailar un tango se necesita a dos personas. En este caso yo siento que es más una problemática unilateral que bilateral. Creo sinceramente que eso está motivado en algunas aspiraciones políticas porque nosotros siempre hemos tenido una apertura muy grande.

Jorge Muñoz. (Foto: GEC)

—¿Y su relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth?

Es un alcalde distrital muy destacado y nosotros, dentro de nuestra lógica, lo que siempre queremos es poder apoyar a todos los alcaldes sin distinción de partidos.

—Hace poco nos dijo que no estaba en sus planes postular a la presidencia. Se lo vuelvo a preguntar: ¿Va a postular a la presidencia, sí o no?

No voy a participar. Tengo un mandato municipal. Muchas veces he pensado qué sentirían los electores que me eligieron si es que en el mes de octubre les digo hasta pronto, me voy a postular a otra posición. Si yo estuviese del otro lado del mostrador y no fuese el alcalde, me sentiría decepcionado. Quiero hacer política seria, decente, constructiva y en ese orden de ideas tengo que ser coherente.