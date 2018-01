La mamá del conductor radial Edu Saettone asegura que esta vez su hijo se entregará a la justicia para ser recluido en una cárcel, como lo ha dispuesto recientemente la Corte Suprema. ¿El motivo? En agosto del 2012, atropelló a María Coronado, una madre de familia de 69 años, cuando esperaba una unidad de transporte público en la cuadra 38 de la avenida Benavides, en Surco. El accidente sucedió a las 6 a.m. bajo una intensa llovizna. Cinco días después, ella falleció.



Rosario Arróspide, la mamá de Edu Saettone, sostuvo a El Comercio que su hijo “se pondrá a derecho, luego de que converse con sus abogados”.

“Sí [se va a entregar]. Él ha estado haciendo su vida normal todo este tiempo”, dijo a través del intercomunicador del departamento donde vive junto a su hijo.

No fue posible comunicarnos con Edu Saettone.

El fallo de la Corte Suprema tiene la fecha del 22 de diciembre del 2017, pero se hizo público recién este jueves en la mañana [4 de enero]. En el 2014, el Poder Judicial dispuso que Saettone sea encarcelado por el atropello a Coronado, pero él decidió no respetar esa orden judicial. Pasó a la clandestinidad por un año y fue declarado reo contumaz. Sin embargo, su suerte cambió en abril del 2017, cuando la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima estableció que la condena de cuatro años debía cumplirla en libertad y con algunas restricciones.

Como era de esperarse, la familia de la víctima presentó una queja a la Corte Suprema de Justicia de Lima. En una entrevista en mayo del 2017 a este Diario dijo: “Si hay algo de lo que me arrepiento, es de no haber estado ahí para la familia [de la víctima] cuando me necesitaba. Quizá habría podido esclarecer todo y evitar que crean que soy un monstruo, que no lo soy”.

La Corte Suprema estableció que se le capture de inmediato a Saettone para que vaya a un penal. De acuerdo a su fallo, no se fundamentó debidamente la sentencia anterior, esa que lo favorecía.

Aquella sentencia decía también que Saettone podía volver a conducir un vehículo motorizado cuando cumpla su pena de cuatro años. Sin embargo, todo esto ha quedado sin efecto. “Sin ninguna justificación se modificó el tiempo de inhabilitación [para conducir] No se explicó cuáles serían las razones por las que optó por ese criterio”, se lee en el fallo de la Corte Suprema.

Uno de los hijos de Coronado, Luis Galeno, saludó la decisión de la justicia para que Edu Saettone sea llevado a una prisión. “El Poder Judicial está demostrando que aún podemos tener esperanza en la justicia”, remarcó. La Corte Suprema también determinó que una Sala Penal Superior dicte una nueva sentencia al conductor radial, “teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos de la presente ejecutoria suprema”.