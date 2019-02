Hermana de Fernando Zevallos dice que se entregará para cumplir condena de 25 años

Lupe Zevallos Gonzales, hermana del ex dueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos Gonzales, y sentenciada por el Poder Judicial a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos, indicó que hoy se entregará a la justicia.

Ayer, antes de que el colegiado de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios condenara a prisión al otrora empresario aéreo y a otras 11 personas, Lupe Zevallos se retiró de la audiencia.

Según contó esta mañana, Lupe Zevallos dejó la sala judicial porque se sintió mal.

“Ayer me presenté un cuarto para las 12 p.m. que nos hicieron ingresar a la sala para que nos sentencia. Yo me sentí mal, y diez para la 1 p.m. me retiré porque realmente me sentía mal, era la presión tan fuerte que me retiré, y luego al dictarse la sentencia yo me sentía mal y no me apersoné, luego me enteré con esta desgracia que me habían sentenciado”, dijo vía telefónica a Exitosa.

Colegiado E de la Corte Especializa en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios que condenó al exdueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, está integrado por los magistrados Pablo Ilave García (presidente), Emma Benavides Vargas, Emperatriz Pérez Castillo.

“No me he apersonado todavía, estoy haciendo las coordinaciones con mi defensa y espero el día de hoy, en cualquier momento, me debo estar presentando a la justicia a pesar que sé que es una sentencia completamente injusta”, agregó.

En torno a la participación de Lupe Zevallos en la audiencia de ayer, se creó una polémica que el Poder Judicial aún no ha aclarado. La procuradora antidrogas Sonia Medina aseguró a este Diario que Lupe Zevallos habría solicitado permiso para salir de la sala antes de la lectura del fallo, lo que catalogó como un "error" por parte de los magistrados.

OTROS SENTENCIADOS

El Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios también sentenció ayer a 27 años de prisión a Fernando Zevallos por el mismo delito. También la sala falló en contra de Winston y Milagros Zevallos Gonzales, hermanos del empresario, quienes fueron sentenciados a 25 años de cárcel, y a la madre de ellos, Sara Gonzales, condenada a 18 años de prisión efectiva.

El ex empresario cumple una condena previa de 20 años de prisión por narcotráfico en el penal Ancón 1, tras ser hallado culpable de sacar droga del país a través de los aviones de su empresa Aerocontinente.

Fernando Zevallos había sido acusado del delito de lavado de activos. Esta imputación también recaía sobre otras 51 personas del entorno del conocido 'Lunarejo', entre los que figuran sus hermanos, entre ellos Lupe, y su madre, Sara Gonzales Gabancho.