La señora Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, la joven que perdió la vida en marzo de 2023 tras ser atacada y quemada viva por el venezolano Sergio Tarache Parra, se pronunció este miércoles tras la extradición de dicho sujeto desde Colombia.

En conversación con América Noticias, la señora Machare rechazó la actitud que mostró el feminicida tras su llegada a Lima, en la noche del martes, y dijo que luchará hasta el final para que le impongan la pena de cadena perpetua por el asesinato de su hija.

Madre de Katherine Gómez pide cadena perpetua para el asesino de su hija, Sergio Tarache

“No he podido dormir, tengo mucho dolor. Ayer mi cuerpo no resistió. Me indigné con el desgraciado, cuando vi las imágenes cuando bajaba de la avioneta todo desafiante, todo altanero. Pensé que iba a ser distinto. Es un ser despreciable, no tiene nombre. Pensé que iba a agachar la cabeza, que se iba a arrepentir, para nada, él sigue con su vida, como si nada. Se le vio muy distinto a como fue su captura”, indicó la señora Machare.

“Yo voy a seguir para que ese desgraciado sepa que mi hija no estaba sola. Ayer me vio y dicen que él se reía. El que ríe al último ríe mejor, tarde o temprano él va a pagar por lo que le hizo a mi hija”, añadió.

Situación legal de Sergio Tarache

Sergio Tarache deberá cumplir una orden de prisión preventiva de 9 meses, la cual fue dictada el 13 de abril de 2023 por el 24° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia (CSJ).

Tarache Parra fue detenido en Bogotá, Colombia, el pasado 11 de abril. Desde entonces, las autoridades peruanas iniciaron los trámites para concretar la extradición del sujeto.

El agresor deberá colaborar con la justicia peruana en las investigaciones restantes para la resolución del caso de Katherine Gómez.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo