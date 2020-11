En varios grupos de chat entre policías en actividad y en retiro, cuya veracidad este Diario pudo comprobar, se han organizado algunas acciones de protesta. Esto, luego de que diversos sectores de la opinión pública cuestionaran los excesos cometidos por los agentes que enfrentaron a los manifestantes en las marchas registradas en el Centro de Lima y otras zonas de la capital en los últimos días.

En aquellos días, dos jóvenes murieron por disparos de perdigones y hubo decenas de heridos. Además se reportaron actos policiales irregulares, como la presencia de agentes del grupo Terna en los primeros días de las protestas.

Un grupo de policías en retiro convocó para hoy una concentración frente a la sede de la Región Policial Lima, en la avenida España, “para defender y respaldar a la Policía Nacional del Perú [...] Somos la voz viva que defiende a nuestros hermanos en situación de actividad que por disciplina no pueden declarar”, según se lee en una de estas cadenas de mensajes de chat.

También se pudo corroborar que existen coordinaciones previas para una huelga policial, que se llevaría a cabo los días 4 y 5 de diciembre, en la víspera del Día de la Policía Nacional del Perú (6 de diciembre). Esto fue confirmado por altos oficiales cuyos nombres pidieron mantener en reserva. La oficina de prensa de la institución dijo estar al tanto de las convocatorias por chat que han circulado en los últimos días.

El oficial de más alto rango que se ha pronunciado recientemente sobre el descontento policial es el general Víctor Zanabria, quien viajó a Lima a inicios de la semana para brindar conferencias de prensa. Él no estuvo en la capital cuando ocurrieron los hechos, pero fue asignado por el comando policial por ser uno de los oficiales más experimentados.

“Nos duele que nos vean mal”, dijo Zanabria en un video que también circuló en los chats policiales, y que fue grabado en una oficina del Ministerio del Interior. El video muestra, sobre un escritorio, los distintos tipos de cartucho de escopeta con los que Zanabria intentó esclarecer lo ocurrido durante las protestas y el armamento que los agentes utilizaron.

En una entrevista en América Televisión, Zanabria no descartó que algún mal elemento hubiera utilizado proyectiles prohibidos. “Si alguien ha usado estos artefactos será determinado por la investigación fiscal, pero reitero que la policía no tiene un protocolo donde se autorice el uso de estos dispositivos”.

El video circuló el miércoles, el mismo día en que Rubén Vargas Céspedes asumió el cargo de ministro del Interior. Él todavía no ha brindado declaraciones públicas sobre la situación actual que atraviesa la institución policial.

Según el Oficio 181-2020-2020, enviado ayer a la mesa de partes del Ministerio del Interior, Vargas fue citado “con el carácter de urgente” a una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para este lunes a las 10 de la mañana. En el documento, firmado por la presidenta de la comisión, Leslye Lazo (Acción Popular), se indica que se solicitará al ministro “el plan operativo para el control de disturbios diseñado para afrontar las movilizaciones [...] también material fílmico y fotografías que sirvan de referencia para tomar conocimiento pleno de lo acontecido”.

Opiniones:

Rómulo Pizarro, exministro del Interior

La institución policial está por encima de unos hechos que han pasado. Hay una gran cantidad de afectados, de muertos y familias que han perdido gente cuando los policías han cumplido incluso mucho más allá de su deber.

Tenemos que entender que la familia policial está muy golpeados por la manera en que se ha maltratado a la institución. En las instituciones muchas veces hay gente que tiene que ser responsable de haber hecho excesos.

General (r) Raul Salazar, ex director general de la PNP

En las investigaciones se va a saber quién mató a esos dos jóvenes. La policía no sale a hacer daño a nadie, no es el propósito de la policía. Yo no victimizo a la policía, pero es la que ‘paga pato’, y ahora resulta que es la que tiene la culpa de todo. Se olvidaron de Vizcarra, de PPK, de Merino, de los congresistas, y se acuerdan de la policía. Cuántos policías que han muerto por el COVID-19, por qué no se acuerdan de ellos, no se acuerdan que hemos sido la institución que ha sufrido más por el terrorismo, que ha derramado más sangre. Nos hacen ver como si fuéramos una institución mediocre y fallida, y no es así, es todo lo contrario. Tenemos derecho también a la presunción de inocencia, nosotros salimos del pueblo peruano también, somos seres humanos, nos están maltratando innecesariamente; que paguen los culpables, si ha habido un exceso que se los sancione, pero no se puede censurar a toda la policía. No todos son malos. Nosotros también somos víctimas de esta crisis política.

Conforme a los criterios de Saber más