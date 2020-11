Se llamaba Inti como el sol. Nació el 2 de febrero de 1996 y murió el viernes 14 de noviembre por el impacto de proyectiles a la altura del corazón. Jordan Inti Sotelo Camargo es uno de los dos jóvenes asesinados por la represión policial, que durante seis días consecutivos intentó detener las masivas protestas que empezaron el lunes 9, día en que 105 congresistas vacaron a Martín Vizcarra y dieron el poder a Manuel Merino.

A Jack Bryan Pintado Sánchez lo mataron con 11 proyectiles en el rostro, cabeza y tórax. Tenía 22 años y salió a marchar por esa búsqueda de justicia que lo motivó toda su vida. “Veía mucha injusticia en el Perú. Él decía que quería estudiar eso para encontrar justicia”, cuenta su abuela desde la desolación de su pérdida. En esa búsqueda, en el 2015 ingresó a la facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, sede Lima Norte, pero tuvo que dejar la carrera hace un par de años por problemas económicos. Irónicamente, el fundador de esa casa de estudios es César Acuña, líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) cuyos 20 congresistas votaron a favor de la vacancia por la que el joven protestaba.

Bryan también empezó a estudiar Administración de Empresas, pero era una carrera que no convencía. Él quería ser abogado sí o sí y con esa aspiración marchó ayer. Unos veinte años antes, cuando su tío tenía 16 años, hizo lo mismo que Bryan y salió a las calles para protestar, esa vez contra el fujimorismo. “Hubiera preferido morir como luchador y no mi sobrino”, dijo ayer a América Noticias en la puerta de la morgue.

Bryan Pintado Sanchez y Jordan Inti Sotelo Carmago murieron por proyectiles de la PNP durante la segunda marcha nacional.

Según los reportes oficiales del hospital Guillermo Almenara, a donde fue llevado Bryan, y Emergencias Grau, hospital que recibió a Inti, ambos llegaron muertos. Las lesiones por los proyectiles fueron fulminantes.

Además, el Ministerio de Salud reporta hasta el momento 107 heridos, 34 de los cuales se encuentran internados en hospitales del país, y el Seguro Social (Essalud) tiene otros 16 heridos en sus nosocomios. En medio de todo, 36 jóvenes permanecen inubicables desde ayer.

ONCE PROYECTILES

Bryan vivía con su padre, Oscar Pintado, y su abuela, Moraiba Sandoval, en el distrito de San Martin de Porres. Fueron los reportes de la televisión los que los alertaron de que el joven era la primera víctima mortal de la marcha. Ninguno sabía que había ido a protestar. Solo pidió una propina, escuchó el ‘hijo, cuídate mucho’ de su abuela, y salió. Desde las 2 de la madrugada hasta las 3:30 tuvieron que esperar para la confirmación. Esa demora para reconocer el cadáver también fue una agresión a la familia.

“No les dejaban entrar a la Morgue a reconocer el cuerpo. Estaban desesperados sin la certeza de que era su hijo y no un homónimo. Tuvimos que presionar para que les permitan ingresar”, cuenta el abogado de la familia, Jimmy Sotomayor.

Manifestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú se enfrentaron en el cruce de la avenida Abancay y Nicolás de Piérola en el Centro de Lima, en la segunda marcha nacional.

En diálogo con El Comercio, el abogado explicó que denunciarán a los responsables por homicidio calificado, contemplado en el artículo 108 del Código Penal, con el agravante de los actores son funcionarios públicos. La denuncia alcanzará a los responsables políticos de la represión de las marchas.

“No solo contra los policías que jalaron el gatillo porque la responsabilidad penal va a alcanzar a los altos mandos de la PNP que dirigieron el operativo. Ellos son los que dan las indicaciones. Ellos habrían señalado que en determinas protestas disparen perdigones a quemarropa. No estamos hablando de un accidente, ni de disturbios, la policía está entrenada para no causar este tipo de lesiones. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también debe responder. No estamos hablando de un hecho aislado sino de una práctica sistemática contra las protestas que tenían varios días”, dijo.

La defensa espera los resultados de la necropsia de ley para que se confirme el tipo de proyectil que se utilizó contra Bryan.

“Aún no se ha corroborado si fueron perdigones o balas. La policía dice que utilizaron armas no letales, pero fue a quemarropa. Un arma no letal no le quita la vida a un joven de 22 años. Con 11 impactos en el rostro no estamos hablando de un accidente, sino de un homicidio calificado”, agregó.

Por ello, solicitan que intervenga una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad por tratarse de presuntos crímenes cometidos por funcionarios públicos.

Anoche, el Ministerio Público informó que la investigación está a cargo de las fiscales Lesly Carmona Viena, de la 4° Fiscalía Provincial Penal de La Victoria, y Juana Meza Peña, de la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima, con el apoyo de los médicos legistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Gerencia de Peritajes del ministerio.

La familia de Bryan pide ayuda para solventar los gastos del sepelio. Quienes deseen ayudar pueden contactarse al número 918-524-156 (contacto de Sandra Flores, tía de la víctima) o depositar a la cuenta BCP 191-94741056-0-34.

DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO

Jordan Inti quería ser guía de turismo y era uno de los alumnos más entusiastas en el Instituto Cepea. Así lo recuerda el profesor Juan Manuel Dávila Herrera, quien tras enterarse de la muerte del joven publicó una imagen en su cuenta de Facebook en la que Jordan Inti le agradecía haber sacado su lado “Sherlock Holmes” en clase. Era relajado, franco e irónico, dice el docente.

Profesor de Inti lamenta su muerte

Pero sobre todo era un luchador. “La policía lo ha matado por salir a defender a su patria”, dijo ayer su hermano en la puerta del hospital Grau.

Al mismo tiempo en que su padre y madre lloraban en el hospital, un grupo de policías intentó ingresar a la vivienda de la familia, en el distrito de La Victoria. Fueron los vecinos quienes impidieron que esto pase.

Papá de segunda víctima asesinada por policía culpa a efectivos y a Merino

NO UBICADOS

Hasta el momento hay 36 personas desparecidas, según el reporte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Se trata de 29 varones y 7 mujeres que acudieron a la marcha el viernes y aún no han sido ubicados. Ellos han sido reportados por sus amigos y familiares a través de redes sociales y de los teléfonos de la CNDDHH.

La Unidad de Protección de Defensores de la CNDDHH informó que durante la madrugada se recorrieron comisarías y sus calabozos en Lima sin encontrar a los jóvenes. Por eso, el Mecanismo Nacional Contra la Tortura de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía irán a los establecimientos El Potao, Barbadillo y Dinoes para verificar si los manifestantes se encuentran ahí.

La lista de desaparecidos se actualiza constantemente y se puede acceder a ella en este enlace. Hay 50 reportes de personas no habidas, pero la CNDDHH informó que en los últimas horas han aparecido 14, entre ellos Alejandro Ríos Ferreyros, César Miranda Farche, Gerson Jordy Camasca Gálvez, Marcelo Daneri Pérez, Sire Martínez y Juan Alva Núñez.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo ha constatado el “uso irracional y desproporcionado de la fuerza por parte de personal de la Policía Nacional” durante las marchas contra Manuel Merino.

“Durante varias horas los efectivos policiales de manera persistente arrojaron a miles de manifestantes bombas lacrimógenas, y dispararon contra ellos sus armas de perdigones. Esta conducta particularmente agresiva de la Policía Nacional rebasa los límites en el uso de la fuerza establecidos en leyes, reglamentos e instrumentos internacionales, y es claramente violatoria de los derechos a la integridad física y del derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. Agresiones que se dirigieron también contra el personal de la Defensoría del Pueblo, obstaculizando su trabajo y hostilizando a comisionados y comisionadas plenamente identificados con los chalecos y credenciales de la institución”, señalaron.

Sobre las desapariciones, exigen a las fiscalías del Ministerio Público investigar las circunstancias de su desaparición, ubicarlos a la brevedad posible y verificar su estado de salud. Al mismo tiempo, el congresista Daniel Olivares (Partido Morado) ha solicitado que la fiscalía pida a las operadoras de telefonía otorgar la relación de geolocalización de los celulares de quienes aún no aparecen.

Asimismo, se ha creado el Instagram la cuenta desaparecidos_pe para reunir los reportes de jóvenes inubicables desde ayer y ayudar con la difusión de sus nombres y rostros.

Anoche, luego de la confirmación de las muertes de Inti y Bryan, las cacerolas volvieron a sonar a las 10:30 p.m., a la medianoche y durante la madrugada. El dolor y la indignación expresada en ese sonido metálico ha acompañado las protestas de quienes no pueden salir a la calle. Esta mañana se escucharon con más fuerza, cuando Manuel Merino, luego de seis días en el poder, dijo que renunciaba a la Presidencia que obtuvo tras una vacancia.





