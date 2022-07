La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, pidió al mandatario Pedro Castillo que se reúna con las rondas campesinas y les exija una explicación por el secuestro de periodistas de Cuarto Poder el día de ayer.

En diálogo con la prensa, consideró muy grave que se amedrente a la prensa en especial luego de que se difundiera una denuncia por supuesto tráfico de influencias de la cuñada del jefe de Estado.

“Esto no puede volver a pasar, no se puede permitir, espero que el presidente rechace esto y tome cartas en el asunto, lamentablemente no oímos al presidente o al premier que se pronuncien en contra”, dijo.

“El presidente de la República debería reunirse con los ronderos, debería llamarlos y pedirles una explicación si él no pone el límite o el paro, la próxima semana podrían ser ustedes”, añadió.

En esa línea, consideró que la ley mordaza planteada por el Gobierno, la cual propone sancionar a los jueces y fiscales que revelen información reservada, es otro ataque contra la libertad de prensa.

“La ley mordaza es un atentado contra la libertad de expresión la mayoría de voceros está en contra, recordemos que ha pasado con Cuba y Venezuela: lo primero que toman son los medios”, aseveró.

Cabe indicar que el secuestro de los ronderos buscaba que los periodistas afirmaran en vivo que es falso todo lo informado el último domingo en el reportaje que denuncia tráfico influencias por parte de la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes.