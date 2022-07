El primer obstáculo es alcanzar una cita para los próximo días. Para este reportaje, se intentó hasta cuatro veces, en diferentes horarios (6 a.m., 8 a.m., 9 a.m. y 10:15 a.m.), para lograr finalmente acceder al horario de entre las 2 p.m. y 3 p.m.

Pese a acudir con 45 minutos de antelación, el panorama ya anticipaba la odisea que esperaba a todas las personas que llegaron en busca del pasaporte. Las desordenadas colas que atravesaban la avenida España y el jirón Huaraz solo generaban mayor confusión y el personal de Migraciones no pudo controlar la situación.

La confusión y el caos se apoderó de las colas en la sede de Breña de Migraciones.

La entidad aseguró que habilitaron a diario 1.000 citas ‘adicionales’ para que las personas que hayan pagado durante el 2022 puedan conseguir su documento. Adicional a ello, Migraciones dispuso un servicio sin cita para las personas que viajen entre el 25 y el 31 de julio. Entre ayer y hoy, cientos de personas llegaron hasta el local del Breña a la espera de conseguir su documento, pero la situación se desbordó.

“He pedido cita hace tres meses y me dieron fecha para hoy entre la 1 p.m. y 2 p.m. Llegué a las 11:30, con toda anticipación, (pero) ya son las 4 p.m. y todavía sigo en cola (...) Hay bastante desorganización”, criticó Raúl Ubaldo, quien pese a las largas horas esperando decidió mantenerse en la cola por temor a no poder conseguir su pasaporte.

Raúl Ubaldo esperó por más de cinco horas en la cola de Migraciones. Criticó la organización de la entidad.

Del mismo modo, Luis Sánchez, pidió permiso de su trabajo para realizar el trámite; sin embargo, tras esperar más de cuatro horas, tuvo que irse. “En diciembre del año pasado me dieron cita para hoy (ayer) a las 2:30 y ya son las 4 p.m. (...) He pedido licencia en mi trabajo y tengo que regresar”.

Luis Sánchez pidió permiso de su trabajo para tramitar su pasaporte. Tras más de cuatro horas esperando, abandonó la cola.

La desorganización de Migraciones llegó a su punto más crítico a las 4:30 p.m. cuando ya habían hasta seis colas para las personas con citas de diferentes horarios: 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m. y 6 p.m.

Hasta seis colas, para diferentes horarios, se formaron ayer en la sede de Breña de Migraciones. Algunas personas esperaron por más de cinco horas en busca de conseguir sus pasaportes. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

Algunas de las personas que estaban en las colas eran personas de la tercera edad o con niños menores que no tenían, según dijeron, una cola preferencial. “(...) He preguntado y dicen que no hay (cola preferencial) para adultos mayores. Ya son 2:45 y todavía no acaba la cola de la 1 p.m.”, dijo Marina, quien tuvo que alquilar bancas para poder seguir esperando en la cola pese a tener cita para las 2 p.m..

La señora Marina tuvo que alquilar una banca para poder seguir esperando en la cola de Migraciones.

La entidad informó que abrirían las 24 horas para atender la alta demanda de usuarios. En la madrugada de hoy se registró a decenas de personas esperando para poder ingresar. Algunos de ellos con bancas y protegiéndose del frío.

Ante esta situación, el Superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, explicó que la situación que se vivió entre ayer y hoy en la sede de Migraciones de Breña se debe al plan lanzado para atender a los usuarios previo a los viajes por Fiestas Patrias.

Esta madrugada, decenas de personas esperaron en la calle para poder tramitar sus pasaportes. (Foto: César Grados/@photo.gec)

“Hemos abierto la atención para los viajeros del 25 al 31 de julio por Fiestas Patrias en nuestra sede central. Aparentemente todos los viajeros vinieron el día de ayer y hoy, es evidente que esto ha colisionado también con las citas programadas sin embargo estamos atendiendo las 24 horas. El día de ayer hemos expedido más de 3.000 pasaportes”, señaló en diálogo a RPP Noticias,

Además… ¿Sacaste cita? A través de un comunicado, Migraciones informó las personas que sacaron su cita adicional para el miércoles 20 de julio, en el rango de 3 p.m. a 9 p.m. pueden acudir en otros horarios para ser atendidos: Jueves 21 al viernes 22 de julio (las 24 horas)

Sábado 23 y domingo 24 de julio (De 8 a.m. a 2 p.m.)

Lunes 25 al miércoles 27 de julio (las 24 horas)

Cabe indicar que deben acercarse con su constancia de cita original.

VIDEO RECOMENDADO En solo 3 meses, el Indecopi, a través de su Centro Especial de Monitoreo, ha recibido más de 12 mil reportes de comunicación sin consentimiento.