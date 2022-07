Estela Ruiz ha viajado desde Barranca, ciudad al norte de Lima, para averiguar por qué no puede conseguir una cita para tramitar el pasaporte que hace cuatro meses ya pagó. En la puerta de la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el distrito de Breña, hace cola sin saber si la van a atender o si tendrá que perder otro día para acceder a su derecho. “Por Internet he intentado varias veces y no se puede sacar cita. Tengo que venir porque nadie me da razón”, dice. Con su misma incertidumbre, Rosa Guerrero, ha llevado a su hijo de 12 años para conseguirle su primer pasaporte. También intentó obtener una cita en línea y tampoco pudo hacerlo. “Vengo desde Comas, ya perdí todo el día. En la web no hay citas y ni siquiera te salen fechas cercanas”, cuenta.

A su lado, Sayuri Yamaguchi, quien sí logró tramitar una cita en línea y espera su turno, asegura que obtener una programación fue una mezcla de suerte e insistencia. Toda su familia tuvo que conectarse desde las 6 a.m. durante dos días con diferentes equipos y distintas redes de Internet para poder acceder al sistema de citas. “No es un sistema amigable. Se cuelga todo el tiempo y si no estás familiarizado o eres adulto mayor es muy tedioso, por eso muchos no consiguen”, explica.

El Comercio recorrió ayer los exteriores de la sede principal de Migraciones y encontró usuarios insatisfechos porque pagaron por el documento incluso en noviembre del año pasado y recién han obtenido, luego de varios intentos y meses de desesperación, una cita.

De hecho, la página web de la superintendencia indica que, a través del recojo regular, solo hay programaciones cercanas para quienes pagaron entre el 2019 y 2021. Los que ahora paguen la tasa para obtener el pasaporte (S/98.60) deben esperar la cita más próxima para el 25 de noviembre en Tacna o el 1 de diciembre en Puno. Lima no tiene fechas este año. El mecanismo de cita adicional ayer estaba agotado para Lima.

Rezagados pendientes

No es la primera vez que hay retrasos. Ya desde inicio del año se reportaban demoras en la entrega de pasaportes como consecuencia de una compra de libretas que fue suspendida con el cambio de gestión en Migraciones. Desde setiembre del año pasado, la superintendencia ha estado en manos de tres personas distintas. En marzo pasado, la jefatura actual, de Jorge Fernández, informó que se habían adquirido 700 mil libretas, las cuales llegaron en nueve lotes desde abril hasta el pasado 12 de julio.

En diálogo con este Diario, Fernández señaló que para atender la demanda pendiente se ha priorizado la atención de quienes pagaron entre el 2018 y 2021 “por una cuestión de justicia”. De estas hay 240 mil citas ya programadas hasta diciembre y un promedio de 8.200 citas nuevas por semana. A esto se suma la demanda de pasaportes de emergencia que, según el superintendente, se emiten unos 600 por día.

Sin embargo, las dificultades se presentan para los pagos de este año. Solo para este grupo se destinan al día 1.000 citas bajo el sistema de “adicionales”. El problema es que para conseguir una es necesario conectarse en dos horarios específicos y esperar que no se agoten los cupos.

“Se habilitan 650 citas a las 6:00 a.m. para atención durante el día y a las 2:00 p.m., 350 citas para atención en la noche y madrugada. Entiendo que para muchas personas las 6 les parezca una hora inadecuada y por eso estamos trasladando 400 citas de las 650 para las 10:00 a.m. Tenemos una demanda de 5 mil personas por día con este sistema, evidentemente no cubrimos el total. Cuando recibimos la gestión se imprimían 1.000 pasaportes diarios y ahora imprimimos unos 3.000″, dijo.

Fernández estima que la demanda de rezagados se cubra completamente para setiembre. “A partir del 1 de octubre deberíamos tener entre 2.500 y 3.000 citas diarias para los que pagaron en el 2022 o cualquier año”, añadió.

Para Caroline Gibu, Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día (CAD), las dificultades para obtener el pasaporte son evidencia de falta de transparencia sobre el número de pasivos, los nuevos documentos que se necesitan por renovación y por nuevas emisiones y la cantidad de libretas disponibles. “Todos tenemos el derecho a la identidad y a la libre movilización. Se está negando ese derecho y es grave. Si hay problemas de desabastecimiento debiera haber un calendario claro de cómo se va a atender la demanda. De lo contrario es improvisación y una cultura que se dedica a la emergencia y no una gestión de innovación que se anticipe”, opinó.

Las opciones para tramitar el pasaporte





1. Las personas que pagaron entre el 2018 y el 2021

Quienes cuenten con un voucher por pagos realizados en años anteriores, deben ingresar a la web https://sel.migraciones.gob.pe/web-citas-pasaporte/Citas-en-Linea-Informativo y elegir la opción Iniciar Registro. Una vez ahí se coloca el DNI, apellidos, correo electrónico, escoger opción “Regulares” y local donde se desea recoger el pasaporte. Lo siguiente es elegir la fecha disponible y colocar los datos del voucher de pago.

Es importante recordar que el pago por derecho de tramitación es S/ 98.60 y se puede pagar a través del aplicativo Págalo.pe o cualquier oficina del Banco de la Nación o agente Multired.

Las citas regulares solo están disponibles para personas con pagos entre el 2018 y 2021. Tienen prioridad de entrega y se han programado fechas hasta setiembre.

2. Si pagaste este año o si dentro de poco vence tu pasaporte

También se ingresa a la web https://sel.migraciones.gob.pe/web-citas-pasaporte/Citas-en-Linea-Informativo, pero en lugar de la opción “Regulares” el usuario debe escoger “Adicionales”.

Según informó Migraciones, se habilita esta opción solo a las 6:00 a.m., 10:00 a.m. y 2:00.pm, hasta agotar los 1.000 cupos por día en todo el país.

Las personas que pagaron este año deben solicitar la cita con la opción "Adicionales". Esta se encuentra disponible solo entre las 6 a.m. y 2 p.m.

3. Pasaporte de emergencia para viajes dentro de 24 o 48 horas

Para viajes internacionales programados, el pasajero puede acudir sin cita dentro de las 24 y 48 horas previas a la salida de su vuelo a los Centros MAC de Lima y Callao y las Agencias Descentralizadas de La Molina y Jockey Plaza. Si el vuelo es dentro de las 24 horas pueden dirigirse al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es necesario presentar la tarjeta de embarque de la aerolínea (Boarding Pass para el trámite en el aeropuerto), el boleto de viaje, DNI vigente y sin multas electorales.

Los usuarios que quieran obtener el pasaporte por un viaje de salud, beca de estudios, entre otras actividades podrán solicitar una atención especial a través de la Mesa de Partes Digital de la Agencia Digital Migratoria

4. Horario especial por Fiestas Patrias

Quienes viajen entre el 25 y 31 de julio, pueden acudir desde hoy, sin ninguna cita previa, a la sede central de Breña las 24 horas del día, de lunes a viernes.

El sábado y domingo se atenderá de 8 a.m. a 4 p.m.Los requisitos son: boleto de viaje, el pago de S/ 98.60 en el Banco de la Nación, DNI y no tener multas electorales.