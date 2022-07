De un momento a otro, pierdes la señal del celular. Piensas que se trata solo de una caída de la red telefónica, pero luego te percatas de que tus cuentas bancarias están vacías. Parece una pesadilla, pero es lo que muchas personas están viviendo en este momento: una nueva modalidad de robo.

Son varias las víctimas que contaron su caso por el WhatsApp de la campaña #PasaEnLaCalle de El Comercio (995 818 486). Todas ellas vieron vulnerados sus ahorros por sujetos que usaron la modalidad de suplantación de identidad en el celular para acceder a sus cuentas.

Paola Herrera estaba por pagar la cena que consumió en un restaurante cuando el mozo le indicó que su tarjeta no funcionaba. Paola intentó entrar a la banca móvil de su entidad bancaria, pero le apareció que no podía ingresar en ese momento, mas no le dio mayor importancia porque lo atribuyó a un error del sistema.

“Al día siguiente me desperté y visualicé en mi celular que durante la madrugada me llegó un correo de Interbank en el que señalaban que mi tarjeta había sido bloqueada por cuatro compras irregulares de S/899 cada una. Intenté entrar a mi aplicación nuevamente y se me denegó el acceso porque decía que mi contraseña había sido cambiada recientemente”, indica Paola indignada.

Con mucha preocupación, se percató en paralelo de que su celular tampoco tenía señal móvil, pero asumió que era un error del operador y que eventualmente la red volvería. Pasaron los días y al no ver la reposición de su línea, se contactó con Movistar y le respondieron, sorpresivamente, que su número ya no estaba a su nombre.

“Me pareció rarísimo porque no entiendo cómo se puede hacer un cambio de titularidad de línea sin ninguna autorización”, dice Paola.

Clelia Gómez Heredia, víctima de estafa con el truco del celular cuenta su caso. / JOEL ALONZO

De la misma manera, Clélia Gómez dejó de tener señal en su celular intempestivamente. No tenía ninguna deuda pendiente, por lo que le causó extrañeza. Sin embargo, cuando llamó a su operador Claro para preguntar qué había sucedido con la línea, le indicaron que figuraba en el sistema una solicitud de portabilidad que, evidentemente, ella nunca solicitó.

Ese mismo día quiso bloquear la tarjeta de su cuenta de ahorros. Sin embargo, vio que los delincuentes habían realizado una serie de transferencias. “En la cuenta del Banco de la Nación tenía un ahorro de S/10 mil. Nunca hago transferencias ni tengo activado el Token, pero no me avisaron de los movimientos en el correo”, señala.

Una historia similar le sucedió a Andrés Prado, quien el 11 de junio estaba a punto de cerrar un negocio importante. Se percató de que su celular dejó de tener señal de un momento a otro, por lo que procedió a llamar a su operador Entel para saber qué había sucedido. Ellos le indicaron que se había solicitado la reposición de su chip.

Andrés Joaquín Prado Tenorio ,víctima a suplantación de identidad con el truco del celular. / Alessandro C.

“Era imposible, una completa estafa. Pedí que cancelaran la línea y dijeron que no era posible, ya que para ello debía haber una autenticación biométrica. Era ilógico, porque cómo alguien sí pudo realizar la cancelación del chip cuando se necesitan datos biométricos”, señaló Andrés.

Pese a que Andrés canceló todas sus cuentas de banco y tarjetas en ese momento, los delincuentes lograron acceder con el chip que repusieron a su cuenta de Yape, de donde le robaron S/1.000 en total.

En el marco de estas denuncias, Erick Iriarte, especialista en derecho digital, asegura que la suplantación de identidad es una actividad delictiva en la que los delincuentes obtienen datos como nombres, dirección, número de DNI y huellas dactilares. “Cuando hablamos de suplantación que implica vinculación a procesos obligatorios a firma o huella, se complejiza el problema y el sistema. Uno de los cambios que se ha hecho para evitar la suplantación por huella es que estas no pueden ser frías, sino calientes; es decir, el lector debe comprobar que los vasos sanguíneos de la persona funcionan”, comenta.

Iriarte menciona también que hemos ido migrando a una menor presencialidad en la medida de una mayor facilidad para las personas. “Si debemos partir desde que el sistema va a ser vulnerado, las reglas van a tender a la presencialidad. Hay que aumentar los mecanismos de control y de validación, o que para sacar una nueva copia tengas que presentar la denuncia formal en la comisaría, etc. Estas son mejoras se plantean porque se van probando los sistemas”, finaliza.

Este equipo intentó contactarse con las operadoras Movistar, Entel y Claro para tener sus descargos; sin embargo, no lograron darnos una respuesta al cierre de esta edición

MÁS CASOS

En provincia sucedió una situación similar, pues Lourdes Arévalo se contactó con nuestro equipo desde Trujillo denunciando haber sido víctima de suplantación al haber sido notificada de una portabilidad de operador que nunca solicitó. “En julio de la nada dejé de tener señal desde un número que tengo ya hace varios años. Pasaron las horas y me llegó un mensaje de CMR que la actualización de los datos se había realizado correctamente, por lo que intenté ingresar a mi banca móvil y la contraseña era incorrecta”, menciona Lourdes.

Añade que intentaron hacer varias compras por internet, pero no pudieron pues el CVC que colocaron los delincuentes era incorrecto. Al ir a Entel para preguntar qué había sucedido con su línea, le mencionaron que se había solicitado una reposición de chip. “Era imposible”, reclama Lourdes, “a esa hora las tiendas ni siquiera están abiertas”.

OTRA MODALIDAD: LA ESTAFA DEL E-MAIL

En las últimas semanas, la web de Serpost ha advertido sobre el envío de correos falsos. Ladrones buscan apoderarse de datos personales a través de páginas trucadas.