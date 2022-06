“Tú sigues haciendo tu vida normal si saber que alguien ha usado tu nombre, ha sacado una tarjeta con toda la facilidad del mundo y el banco se lo ha permitido”. Así comienza el testimonio de Delsy Loyola quien, por casualidad, descubrió que tenía una deuda de más de 8 mil soles por una tarjeta de crédito que ella nunca había solicitado.

Pero como Delsy, hay muchas más personas que han compartido su testimonio con el equipo de la campaña #PasaEnLaCalle. Este martes El Comercio publicó un video donde se evidenciaba una nueva modalidad de robo: delincuentes usan tus datos personales para solicitar una tarjeta de crédito o incluso un préstamo a tu nombre por Internet aprovechando los escasos filtros de los bancos. Sus víctimas se enteran recién cuando la tarjeta está bloqueada por falta de pago y ahora ellas están en Infocorp.

Tras esta publicación, otra decena de personas se pusieron en contacto y expresaron haber sido víctimas de lo mismo. Uno de los casos más impactantes es el de Mauricio Ayala quien ni siquiera reside en el Perú: vive en Estados Unidos y ni eso fue impedimento para que el delincuente saque una tarjeta de crédito y la use sin que su víctima se diera cuenta.

“Justo hoy vi el reportaje de las tarjetas fantasma [de El Comercio]. Luego, voy de curioso a ver lo que estaba pasando y me doy cuenta de que tengo una deuda de cerca de 25 mil soles en Ripley. Yo nunca he aplicado a una cuenta Ripley. Además, yo no vivo en Perú, yo me mudé a Estados Unidos en diciembre del 2020″, explicó Mauricio Ayala.

“Al llamar a Ripley, hablé con la señorita que me dijo: ‘que raro porque la tarjeta se da exclusivamente presencial y en persona, no se manda por correo y no se aplica por aplicación’. (...) Entonces, quiero saber quién fue la persona que le dio la tarjeta a la persona con la cuál aplicó, cómo firmó y cómo presentó los documentos. La tarjeta fue aprobada el 24 de enero del 2021, yo ni siquiera estaba en el país”, agregó.

Reporte de Mauricio Ayala sobre la deuda no reconocida.

Renzo Pérez fue otra de las personas que compartió su testimonio con El Comercio. Él comenta que encontró una deuda de más de 2 mil soles en una tarjeta de crédito de Banco Falabella que jamás pidió. Además, Renzo tampoco era cliente del banco. Por redes sociales encontró que no era la única víctima y se ha unido con más personas para hacer una denuncia.

Renzo comentó qué le dijo una trabajadora de dicha entidad sobre la tarjeta de crédito:

Renzo Pérez compartió su testimonio con Pasa En La Calle.

Tras la publicación del reportaje de #PasaEnLaCalle, Aldo Chaparro también compartió su caso. “En 2018 comencé a recibir llamadas bien insistentes de un call center para que pague una deuda con financiera CrediScotia. Eran cuatro o cinco llamadas al día. Fui a las oficinas físicas y les expliqué que recibía llamadas y ni siquiera era cliente”.

En las oficinas, el área de atención al cliente le dijo: “Usted ha sacado una tarjeta de crédito con nosotros por medio de la tarjeta única ha pedido un préstamo de 20 mil soles y lo ha retirado”. Esto era falso, así que procedió a hacer el reclamo. Ahí descubrió que una persona un Huaycán - donde él nunca ha vivido - había sacado un préstamo con datos falsos a su nombre.

Cuando Aldo trató de pedir un préstamo a otra entidad bancaria, se lo negaron por estar en Infocorp por el préstamo en Crediscotia que él nunca solicitó.

Además de estos tres testimonios, decenas de personas han escrito por Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp para denunciar que fueron víctimas de esta modalidad de robo.

Descargos

Ante los testimonios recogidos por este Diario, Banco Falabella y Banco Ripley -empresas que reúnen la mayoría de casos- nos respondieron por escrito. Banco Falabella indicó que ante la ola de denuncias, ahora realizar la activación de la tarjeta de forma virtual ya no es posible, sino solo físicamente.

Añadió que “durante el proceso [de emisión de una tarjeta] se verifican distintos datos personales”. Ello, a pesar de que los delincuentes usaron datos falsos y aún así la empresa aprobó la tarjeta.

En esa misma línea, Banco Ripley expresó que “hoy no se puede obtener una Tarjeta de Crédito Banco Ripley de manera 100% digital (...) El usuario sí o sí debe acercarse a una agencia del banco de manera física para obtener la tarjeta”. Esto también difiere con lo contado por las víctimas.

La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) sostuvo a El Comercio que esta modalidad de robo muy probablemente esté relacionado con la filtración de datos de la Reniec. “Si eso llegaba a las manos de delincuentes puede ser mal utilizado para suplantar a una persona”, indicó.

Agregó que la SBS ha solicitado que se haga una evaluación de esta exposición y se analice qué puede generar en sus servicios.