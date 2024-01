Una serie de hechos irregulares que van desde detenciones irregulares por parte de agentes de la PNP, manipulación de pruebas, abuso de autoridad y cobro de coimas se suscitaron en la comisaría de Santa Elizabeth, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La historia también involucra a un joven de solo 20 años que fue asesinado de varios disparos un día después de su intervención.

En esta comisaría, instalaron cámaras de seguridad en el área de la División de Investigaciones, por lo que dos policías fueron captados adulterando un paquete de droga, así como un arma de fuego incautada durante un operativo en el que detuvieron a dos integrantes de una banda de microcomercialización de drogas, en octubre del año pasado. Los agentes fueron identificados como el alférez Jeyson Picon Ecobal y el suboficial Jeffrey del Carpio Vega.

TE PUEDE INTERESAR: Sujetos armados asaltan joyería dentro del mercado de Magdalena | VIDEO

Las imágenes del registro de seguridad, difundidas por Cuarto Poder, muestran que una mujer ingresa al área y le entrega una bolsa con un polvo blanco al suboficial Carpio, este pasa a dársela a su superior Jeyson Picon Ecobal y este altera la importante prueba.

Luego Del Carpio Vega coge el arma y con ayuda de un desarmador y un alicate inutiliza el arma, pues la pericia oficial arrojó que estaba inoperativa por ausencia de resorte y aguja percutora rota.

Todo fue vigilado por el abogado de los delincuentes, quien se paseaba con libertad por el área.

MIRA EL VIDEO La cámara delatora

El coronel PNP Marcial Flores, Jefe de la División Policial Este 1, manifestó que los policías involucrados en estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público por conspiración al tráfico de drogas y por la Inspectoría de la Policía por falta muy grave .

El coronel PNP Marcial Flores, Jefe de la División Policial Este 1, manifestó que los policías involucrados en estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público por conspiración al tráfico de drogas y por la Inspectoría de la Policía por falta muy grave.

Además, el abogado y ellos dos tienen impedimento de salida del país mientras continúan las investigaciones.

También pidieron coimas

Además de los hechos de corrupción, esta comisaría tiene otro suceso que la ensombrece. El 28 de octubre del año pasado, cinco efectivos de esta dependencia policial detuvieron al joven de 20 años Jesús Manuel Carpio. Según su madre, le pidieron 2000 soles para liberarlo, pues le dijeron que estaba acusado por robo.

“Me dijeron que lo habían detenido por un celular que le había robado a una señora y yo les dije dónde está para hablar con ella. (...) Salen los policías y me dijeron ‘cómo es. Dos mil soles para que su hijo salga, si usted viene al toque lo botamos’”, narró Roxana Fernández.

Le dijeron que su hijo iría 30 años a la cárcel y además el joven fue enmarrocado en una baranda. Sin embargo, en el acta policial consta que fue detenido durante un control de identidad y no por robo.

“De los dos mil soles que me pidieron querían 500 soles, luego a 300 con la condición de que revele un punto de venta de drogas. Cuando llegó mi hijo me dice ‘no sabe lo qué he hecho para poder salir. Después me entero que la Policía había intervenido en una casa donde vendían droga”, dijo la madre.

Las cámaras de seguridad muestran a Jesús Manuel realizando el croquis que le permitió a la Policía detener a los microcomercializadores de drogas mencionados.

Sin embargo, esta información le costó la vida al joven que fue presionado por la Policía para brindar dicha información. Solo un día después de su detención y liberación fue encontrado muerto, con cuatro disparos en el cuerpo. Estuvo como NN hasta que su madre reconoció su cuerpo.

El informe de Cuarto Poder revela que ya se identificó a los dos sicarios, así como a cinco policías que lo detuvieron de manera irregular.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo