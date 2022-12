Claudia Rodríguez Simón vive una auténtica pesadilla luego de enterarse que una mujer sacó préstamos de tres entidades bancarias por un mono total de 360 mil soles usando sus recibos de luz. Por esa razón y ante el no pago de esta deuda, ha recibido tres notificación de embargo de su vivienda ubicada en Breña.

La afectada, que producto de la preocupación y la tensión ha sufrido la parálisis de una parte del rostro, señaló en declaraciones a América Noticias que no conoce a Marilú Rosario Aquino Zambrano, la mujer titular de esta deuda y que presentó ante Reniec los recibos de luz.

“Ella consignó su dirección en mi casa, Jorge Chávez 1719, Breña y luego ha presentado los recibos a los bancos. Yo no la conozco, nunca he alquilado mi casa y ella ha sacado préstamos de fuertes cantidades. Temo que me quiten mi casa”, dijo.

La denuncia fue puesta en la Dirincri, pero mientras esta sigue su proceso de investigación, Rodríguez Simón teme que los bancos continúen con el cobro de deuda y que su casa sea embargada.

Asimismo, dijo desconocer cómo la desconocida pudo hacerse con los recibos de luz pues siempre ha sido cuidadosa con los documentos.