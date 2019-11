A la fecha, la Costa Verde cuenta con nueve accesos vehiculares e igual número de puentes peatonales habilitados a lo largo de los seis distritos que atraviesa: San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Los alcaldes y representantes de estas jurisdicciones, que a su vez son miembros de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), se reunieron el pasado 13 de noviembre para coordinar las acciones a fin de mejorar el acceso al circuito de playas ante la llegada del verano 2020.

Una de estas medidas es la construcción de una rampa en el carril de subida de la Bajada Balta, el cual girará en ‘U’ justo antes de llegar a la avenida Benavides, a fin de descongestionar el tráfico y facilitar el acceso al Malecón 28 de Julio. La obra tiene un costo de S/396.569,50 e incluye también la instalación de dos semáforos, uno para vehículos (en el inicio de la rampa) y otro para peatones (a la altura del puente Víctor Fajardo).

“[La rampa] permitirá que los autos giren más fácilmente en dirección al Malecón 28 de Julio, ya que se fuerza mucho la vuelta al momento de llegar a Benavides”, explicó a El Comercio César Palomino, subgerente de Obras de la Municipalidad de Miraflores.

(Foto: Piko Tamashiro)

En tanto, en la Costa Verde de San Miguel se construye el tramo Av. Rafael Escardó-Jr. Virú, el cual presenta un avance de más del 80%. Esta infraestructura unirá al distrito con el circuito de playas.

Asimismo, la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) anunció que instalará dos puentes provisionales para peatones en Miraflores (playa Redondo) y Barranco. Además, se comprometió a terminar los puentes inconclusos en la Costa Verde.

(Foto: Piko Tamashiro)

— Rutas de evacuación —

El alcalde de Miraflores y miembro del consejo directivo de la APCV, Luis Molina, lamentó que recientemente no se haya construido ni dado mantenimiento a los accesos al circuito. “En un terremoto, todos los carros van a querer salir. Quedarán atrapados. ¿Y las personas por dónde van a evacuar? Faltan puentes”, expresó.

El urbanista Angus Laurie indicó que en ciertos lugares de la Costa Verde no es viable la construcción de puentes peatonales debido a que se verían afectados ante un eventual desastre natural.

(Foto: Piko Tamashiro)

“Necesitamos pensar cómo evacuarían las personas en la Costa Verde. No sé si las bajadas peatonales en los acantilados son la solución adecuada en ciertos lugares. Si las escaleras están hechas para que sirvan de escape en caso de cualquier desastre hay que prever que estén diseñadas de forma que no caiga sobre ellas piedras o deslizamientos. En San Isidro y Magdalena no hay ningún problema, hay un trabajo de geoingeniería que hace que eso funcione”, detalló.

Con esta opinión coincide Alexandre Almeida Del Savio, director de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, quien señaló que existen puentes peatonales en la Costa Verde que no están correctamente ubicados. Asimismo, respecto a los puentes inconclusos dijo que debería evaluarse el finalizar estas estructuras.

(Foto: Piko Tamashiro)

“Podría decir que hay puentes que no están correctamente ubicados y mucho menos terminados. Sobre estos últimos tendría que evaluarse si vale la pena invertir y terminarlos o si es mejor hacerlos en otro lado”, sostuvo.

Añadió que esta no es la mejor época del año para ejecutar obras, debido a que hay mayor congestión vehicular por la cercanía de las fiestas navideñas.