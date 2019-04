Línea Amarilla, investigaciones y críticas a la obra de Luis Castañeda

En el 2009 Luis Castañeda aun se encontraba al frente de la Municipalidad de Lima. Al culminar su periodo, junto a la empresa brasileña OAS S.R.L. firma el contrato para la construcción de la nueva vía expresa denominada Línea Amarilla.



El ex alcalde no da los primeros paso de esta megaobra vial. Fue Susana Villarán la que inica este trabajo y lo rebautiza como Vía Parque Rímac. En el 2014 regresa al sillón municipal y otra vez la obra vuelve a cambiar de nombre y se realizan otras modificaciones que motivan una serie de investigaciones.

Finalmente, luego de casi 10 años la obra fue inaugurada en el 2018 y ahora la Fiscalía investiga al ex alcalde por presuntamente favorecer a la constructora brasileña. ¿Qué pasó en este periodo?

(18/5/2015) El Concejo Metropolitano de Lima aprueba el valor de tasación por un monto de 819 mil 467 soles para la expropiación de siete inmuebles dentro del área donde se construye el proyecto Línea Amarilla. Por Acuerdo de Concejo N° 121, el municipio precisa que el resarcimiento económico a los propietarios estará a cargo de la Lamsac, por un monto de hasta $$ 40 mil por inmueble.



(6/6/2015)

La Municipalidad de Lima culpa a Sedapal por demorar obras de Línea Amarilla y puente Bella Unión, esto debido a que Sedapal exige a la MML dar una fianza de US$ 1 millón y una garantía de siete años por la colocación de una tubería provisional en reemplazo de una tubería matriz.



(16/6/2015)

Según el informe de la Contraloría General de la República se detecta irregularidades en las obras del ‘by-pass’ y la Alameda 28 de Julio, las cuales no se ajustan a las reglas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Obra en la avenida 28 de Julio fue criticada, más aún por las grietas que aparecieron luego de ser inaugurada.

(8/7/2015)

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emite una opinión favorable sobre la adenda N° 2 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla.



(30/4/2016)

La Municipalidad de Lima inicia las operaciones de montaje de cuatro gigantescas vigas metálicas sobre la Vía de Evitamiento, en San Juan de Lurigancho, con la finalidad de concluir la construcción del viaducto 9, obra del proyecto Línea Amarilla. Este trabajo se prolongó durante una semana, hasta el 8 de mayo.

(14/6/2016)

La Municipalidad de Lima informa que recién el primer semestre del 2017 se culminará el proyecto vial Línea Amarilla. Esta obra comprende la instalación de diez viaductos, que irán del puente Huáscar, en San Juan de Lurigancho, a la Av. Morales Duárez, en el límite del Callao.



(8/8/2016)

La empresa francesa Vinci compra la firma peruana de administración de carreteras Lamsac, concesionaria de la Línea Amarilla y el operador de peajes de la vía de Evitamiento de Lima Pex por S/5.500 millones, anunció la empresa.

(29/8/2016)

La Contraloría General de la República solicita a la Municipalidad de Lima adoptar las medidas necesarias para revertir la paralización de las obras viales del proyecto Línea Amarilla, como el paso inferior entre la Av. Universitaria y la Av. Morales Duárez y los trabajos en el puente Bella Unión.

(1/9/2016)

El gerente de Mantenimiento del municipio de Lima, Humberto Guzmán, afirma que habrá en 15 días un nuevo cronograma de ejecución del puente Bella Unión. Señaló también que la concesionaria francesa Vinci contrató a la constructora Graña y Montero para ejecutar la obra que forma parte del proyecto Línea Amarilla.



(12/9/2016)

El alcalde de Lima, Luis Castañeda, inspecciona los avances de la vía expresa Línea Amarilla, que unirá el Cercado con San Juan de Lurigancho, gracias a un túnel debajo del río Rímac, una autopista de 9 km y 10 viaductos. Según la municipalidad, los trabajos de la obra, concebida en su segunda gestión (2006-2010), ya se encuentran al 70% de ejecución.

Así se realizaron los trabajos en el túnel que pasa por debajo del río Rímac.

- Investigaciones, nexos y chats -

(19/10/2016)

IDL Reporteros difunde conversaciones por Whatsapp realizadas entre octubre y diciembre del 2014 entre una ex funcionaria de la Municipalidad de Lima y el entonces presidente de la constructora brasileña OAS, José Pinheiro Filho ‘Léo Pinheiro’, que revelarían un supuesto negociado en torno de Línea Amarilla, el ‘by-pass’ de 28 de Julio, los Panamericanos y otros proyectos.



(25/10/2016)

La Segunda Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Mónica Silva, anuncia que evaluará si existen fundamentos para abrirle una investigación preliminar al alcalde Castañeda Lossio por presuntas irregularidades en el proyecto Línea Amarilla y el ‘by-pass’ en la avenida 28 de Julio.

(26/10/2016)

La Procuraduría Anticorrupción denuncia –ante el Ministerio Público– al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por presuntas irregularidades en los proyectos Línea Amarilla y el ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio.



(28/10/2016)

El alcalde Castañeda Lossio asegura en el Congreso de la República que no favoreció a la constructora brasileña OAS con la ejecución de los proyectos Línea Amarilla y el ‘by-pass’ de la Av. 28 de Julio. Sobre los mensajes por WhatsApp entre Giselle Zegarra –ex funcionaria del municipio en las dos primeras gestiones de Castañeda– y José Pinheiro –ex presidente de OAS–, sostuvo que “no son comprometedores”.



(3/11/2016)

La fiscalía no decide si investigará o no a Castañeda Lossio. Ese mismo día, se dispuso que la fiscal Mónica Silva, responsable de analizar la denuncia al alcalde, ya no se haga cargo sino que pase al despacho del fiscal Javier Cano. Según fuentes de fiscalía, el cambio se debería “a cuestiones administrativas”.

(19/1/2017)

Los vecinos de La Molina y Ate protestan en contra del cobro de S/.5 del peaje ubicado a pocos metros del cruce de las avenidas Separadora Industrial y Vía Evitamiento, donde se ejecutan las obras del proyecto Línea Amarilla. En octubre del 2015, mediante una adenda al contrato, el alcalde Castañeda estableció dejar sin efecto un viaducto que la ex alcaldesa Villarán coordinó con Lamsac en el 2013.



(22/2/2017)

La Fiscalía inspecciona oficinas de OAS por Caso Línea Amarilla. El Ministerio Público informó que en 4 días la constructora OAS debe remitir la información que se le ha solicitado dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la concesión del proyecto Línea Amarilla por parte de la Municipalidad de Lima.

(23/2/2017)

El Ministerio Público detecta una extensa fisura en el techo del túnel –construido debajo del río por la empresa OAS– que forma parte del proyecto Línea Amarilla, que interconectará 11 distritos de Lima.



(24/4/2017)

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, anuncia que en diciembre de este año estarán listas las obras viales de la vía expresa Línea Amarilla.



(17/7/2017)

Tras más de cuatro años de espera, y hasta dos cambios en el diseño de la estructura, el municipio limeño abre el tránsito en el nuevo puente Bella Unión por un período de prueba o marcha blanca de 10 días. Sin embargo, esta vía fue presentada sin culminar con todas las obras planteadas en el proyecto.

Puente Bella Unión fue abierto al tránsito en marcha blanca.

(18/8/2017)

La fiscalía categoriza como crimen organizado a la investigación sobre el contrato y ejecución de proyecto Línea Amarilla con brasileña OAS. El caso involucra a funcionario de las gestiones ediles de Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán.



(26/10/2017)

La fiscal anticorrupción Norah Córdova concluye que el ex gerente de Promoción de la Inversión Privada del municipio de Lima, Domingo Arzubialde Elorrieta, habría incurrido en el delito de negociación incompatible por la concesión de los peajes del proyecto Línea Amarilla a la empresa Lamsac, vinculada a la constructora OAS. Arzubialde fue funcionario durante la gestión de Villarán, en que el proyecto Línea Amarilla pasó a ser Vía Parque Rímac.

- Una cuenta regresiva que no termina -

(30/10/2017)

La Municipalidad de Lima informa que la obra Línea Amarilla será concluida en su totalidad en abril del 2018, cuando se termine de construir el viaducto 6.3, el cual conectará los carros que salen de los túneles con los distritos de Lima norte. En abril último, el alcalde Castañeda aseguró lo estaría a fines de este año.



(9/12/2017)

Stéphane Brondino, director técnico de Lamsac, concesionaria de la obra de Línea Amarilla, indica que los trabajos del proyecto vial -vía expresa que integrará 11 distritos de Lima-, concluirán a fin de este mes.



(11/12/2017)

Stephane Brondino, director técnico de Lamsac, informa que el peaje del túnel que pasará debajo del Río Rímac, será de S/. 5.30. “No habrá una etapa de prueba como una marcha blanca. Desde el primer día, se cobrarán los peajes [a los dos extremos del túnel]", dijo Brondino.



(11/2/2018)

Los vecinos de los barrios Huascarán y Castilla, ubicados a la altura del puente Del Ejército, en la margen derecha del río Rímac, denuncian que fueron damnificados por las obras de Línea Amarilla. Sus viviendas presentan rajaduras y daños hasta en los cimientos.



(25/2/2018)

El municipio limeño señala en un reportaje televisivo del programa “Panorama”, que las demoras en la entrega de las obras de Línea Amarilla recaen en la concesionaria del proyecto, Vinci Highways Vinci y que se le ha exigido el pago de US$4 millones por penalidad.



(27/2/2018)

El grupo Vinci Highways indica que la obra vial “ya está lista para su uso” y que viene trabajando con la Municipalidad de Lima en el proceso de recepción de la obra.

(8/3/2018)

El alcalde Luis Castañeda anuncia durante una inspección a la obra que el proyecto vial Línea Amarilla sería puesto en funcionamiento en abril próximo. El burgomaestre dijo que solo falta “un estudio de los sistemas de seguridad en caso ocurriera un incidente o un incendio” para poder inaugurar en un mes la infraestructura.

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, presentó las conclusiones de un peritaje técnico con el que se garantizaría la impermeabilización de la estructura que cruza debajo del río Rímac. (Canal N)

(17/3/2018)

La Municipalidad de Lima anuncia que la nueva vía expresa Línea Amarilla será entregada en abril. El alcalde Castañeda Lossio, detalló que la Línea Amarilla contará con un servicio expreso que permitirá que los usuarios lleguen en pocos minutos y sin paradas a su destino en el otro lado de la ciudad.



(19/3/2018)

Dos días después, se supo que aún no se firmaban las adendas del contrato con el consorcio vial que operaría el trayecto, ni determinado la cantidad de paraderos que tendrá el servicio ni fijado el costo del pasaje. Castañeda dijo que se harán “los ajustes para saber dónde bajan [los pasajeros], si acá o allá. No quiero dar una fecha exacta porque va a depender de la velocidad que podamos resolver esos ajustes”.



(23/4/2018)

Tras cuatro años de retraso, la empresa Vinci Highways informó que el viernes 27 de abril se inaugurará la Vía Expresa Línea Amarilla, el megaproyecto que unirá San Juan de Lurigancho con el Callao y que beneficiaría a más de 150 mil personas. Sin embargo, la MML no confirmó que desde esa fecha el público vaya a poder movilizarse por la Línea Amarilla. La obra tiene una longitud de nueve kilómetros y cuenta con diez viaductos y un túnel de 1,8 km que pasará por debajo del río Rímac.

(25/5/2018)

El proyecto Línea Amarilla -vía que conectará a 11 distritos desde SJL hasta el Callao- no tiene fecha de apertura. La Municipalidad de Lima asegura que el proyecto tiene observaciones que la concesionaria debe subsanar. Según Vinci Highways el tramo principal de la obra está listo para entrar en funcionamiento. Por su parte, el alcalde Luis Castañeda Lossio dijo que solo faltaba “un estudio de los sistemas de seguridad en caso ocurriera un incidente o un incendio”, y que el peritaje técnico culminaría en abril.

El alcalde Luis Castañeda participó de la inauguración de la Línea Amarilla. (Dante Piaggio)

(15/6/2018)

El alcalde Luis Castañeda inaugura la esperada Línea Amarilla, una autopista que va desde el trébol de Javier Prado hasta el Callao. De acuerdo con el municipio limeño, la obra, que incluye un túnel bajo el río Rímac, permitirá a los conductores trasladarse desde Ate hasta el Callao en 20 minutos. Se pagará un nuevo peaje de S/5,30.



(10/9/2018)

La Contraloría General de la República informa que ha encontrado fallas en el proyecto Línea Amarilla, que entró en operación en junio pasado. Estas, dice la institución, representan riesgos en los primeros 300 metros del túnel que pasa por debajo del río Rímac y que une a San Juan de Lurigancho con el Callao.

(11/10/2018)

Desde este domingo 14, los cinco peajes de la Vía de Evitamiento y el que se ubica en el túnel de la Línea Amarilla –bajo el río Rímac– cobrarán S/5,70 (S/0,40 más que la actual tarifa), según el anuncio de la concesionaria Lamsac. El incremento se realizará a casi cuatro meses de la apertura de la nueva vía expresa Línea Amarilla, que une el Cercado de Lima con el límite con el Callao.



(14/10/2018)

Los cinco peajes de la Vía de Evitamiento y el que se ubica en el túnel de la Línea Amarilla cobrarán S/ 5,70 según el anunció de la concesionaria Lamsac.



(15/10/2018)

La MML presenta medidas cautelares, en el ámbito judicial y arbitral, contra el incremento de la tarifa del peaje en puestos de control operados por la Empresa Concesionaria Línea Amarilla SAC (Lamsac). Desde el domingo, la empresa cobra S/5,70, es decir S/0,40 más.

(16/10/2018)

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprueba, por mayoría, solicitar al pleno se le otorgue facultades para revisar los contratos que la MML mantiene con las empresas concesionarias de los peajes: Línea Amarilla SAC (Lamsac) y Rutas de Lima.



(19/10/2018)

La Defensoría del Pueblo demanda que se suspenda el incremento del peaje que viene aplicando la empresa Línea Amarilla S.A.C. (Lamsac), debido a que el alza se decidió “de manera unilateral, afectando los derechos de las personas”.