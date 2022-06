El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, señaló que el programado paro de transportistas del 27 de junio se prolongará de manera indefinida y el “lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, señaló en declaraciones a Perú21 TV.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió.

Agregó que las amas de casa los “perdonen porque la solución pasa también por ellos”. Por su parte, Bruno Aberasturi, titular de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (Anatec), confirmó que su gremio participará de este paro.

Se estima que serán 400 mil camiones los que paralizarán operaciones. Asimismo, se negó que los gremios de transporte vayan a reprogramar la medida de fuerza para el 18 de julio, tal como anunció la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape).