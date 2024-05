En menos de un mes, dos incidentes lamentables se registraron en las instalaciones del Parque de las Leyendas, ambos tenían como objetivo agredir a los animales que así se encuentran y formar parte de un cuestionable reto de TikTok. Por increíble que parezca, todo ocurrió a plena luz del día y con infractores que saltaron las vallas de seguridad para cumplir con el maltrato.

A mediados de abril, en la sede de San Miguel, un sujeto disfrazado de jeque árabe pasó las vallas de seguridad e ingresó sin autorización a la zona de los camellos ante la mirada de sorpresa de adultos y niños que observaban el hecho. Días después, en el mes de mayo, esta vez en Huachipa, dos sujetos saltaron los cercos, uno persiguiendo a un canguro, quien terminó pateándolo al intentar escapar del acoso. Mientras que el otro siguió a un tapir para propinarle manotazos, lo que obligó al animal a alejarse asustado.

En ese contexto, El Comercio conversó con Azucena Colca, gerente general del Parque de las Leyendas, quien condenó estos hechos y el accionar de los involucrados, quienes vulneraron un espacio restringido atentando contra la vida y la salud del animal, precisa también que ya se han tomado acciones legales en el marco de la Ley 30407, de protección y bienestar animal.

Colca hizo un llamado a todos los visitantes de los parques de las Leyendas, de las sedes de San Miguel y Huachipa, a tener conciencia social dado que estos animales son seres muy sensibles que solo reconocen a sus cuidadores. “Vulnerar su espacio es condenable y repudiable”, acota.

Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo dos actos así pueden ocurrir en menos de un mes? Según refiere, los sujetos aprovecharon que eran alrededor de las 5 de la tarde, hora en la que hay una vigilancia ciega. “En ese momento los cuidadores están colocando el alimento para los animales, mientras que los guardaparques invitan a nuestro público en general a que se retiren. Ahí es cuando aprovecharon estas personas, mientras que otras dos se aseguraban que nadie los vea” , precisa.

Entonces, ¿es muy sencillo vulnerar los espacios de los animales del Parque de las Leyendas? La gerente general de los zoológicos asegura que esto se debe a que los cercos cada vez son más amigables con los animales. Sin embargo, afirma que ya se han tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir como implementar una mayor cantidad de cámaras de seguridad y una mayor vigilancia en las zonas así como en los horarios mencionados.

Un panorama que debe cambiar

La activista por los animales, Heidi Paiva, hizo un llamado a las autoridades debido a que estos incidentes nos deja varias reflexiones. Una de ellas es la falta de seguridad en los zoológicos al punto que cualquier persona puede ingresar. “Esto confirma lo poco fiables que son estos espacios para los animales”, agrega.

Además, explica que pese a que diferentes organizaciones que defienden los derechos de los animales, como Proyecto Libertad, reiteran su constante rechazo al formato que los zoológicos tienen en el Perú, estos se han negado en realizar un cambio por el objetivo comercial que tiene.

“Se sacrifica el bienestar de los animales a costa de dinero. Ellos son sacados de su hábitat y bajo ningún criterio se justifica el sufrimiento de estos, ni por carácter educativo ni científico, como argumentan. Su bienestar es lo último que les interesa”, explica Paiva.

De igual manera, hace un llamado al Ministerio de Educación a tomar acciones y empiecen a educar sobre la convivencia responsable con animales incluso los silvestres ya que ello no se hace en el país. “Sabemos que comprar este tipo de animales está prohibido, pero si se sigue haciendo, hay que enseñar de manera proactiva, no reactiva. Los animales no son un objeto, son seres vivos que tienen derecho a desarrollarse naturalmente, a vivir en libertad, a no estar sometidos a estrés ni ser maltratados. Hay que respetar sus vidas”, argumenta.

Denuncias

Imágenes en redes sociales muestran cuando dos jóvenes tiktokers se graban ingresando al Parque de las Leyendas, sede Huachipa, para maltratar a dos animales como parte de un reto viral.

El primero ingresa a la zona donde vive el canguro y tras perseguirlo durante algunos segundos, estresa al animal, que termina por darle una patada en el pecho.

El segundo agresor identificado como Frank Manuel Jara Medina, que vive en Ate Vitarte, se acerca al tapir que en ese momento estaba comiendo y le propina un golpe con la mano. “Ya está, listo. Cumplí esa parte ya”, comenta.

Y eso no es todo: un tercer animal se salvó de este acoso. Se trataba de un pequeño ciervo que se encontraba caminando, pero, afortunadamente, un guardia de seguridad detuvo a uno de los hombres antes de agredirlo.

Parque de las Leyendas se pronuncia

Mediante un comunicado, la institución condena los hechos registrados, ya que vulneran un espacio restringido y atentan directa e indirectamente contra la vida y salud de los animales.

Además, hacen un llamado a la “conciencia social” pues los animales, en su mayoría, provienen del rescate animal ante el tráfico ilegal de especies y mascotismo.