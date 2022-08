Por varios años la huaca Huantille permaneció olvidada a la vista de los vecinos de Magdalena que transitaban por las calles Huamanga, Castilla y Echenique. Ahora, el sitio arqueológico reabrirá sus puertas a los visitantes que quieran conocer sobre la historia de los antiguos habitantes de la zona.

La municipalidad de Magdalena del Mar culminó los trabajos de instalación de un nuevo cerco perimétrico e instalación de una moderna iluminación. “El cerco anterior tapaba la visión del sitio, ahora se permite que las personas que crucen por acá puedan ver la huaca tanto de día como de noche. Ahora la huaca se integra al entorno urbano”, explica Sandra Boza, gerente de desarrollo humano de la comuna.

La iluminación arquitectónica permitirá que la huaca pueda ser apreciada en horas de la noche. Los trabajos se realizaron en coordinación con el ministerio de Cultura cumpliendo con los estándares necesarios para evitar un impacto negativo sobre el sitio.

Recorridos

Como parte de los trabajos del municipio mejoró la señalización interior del sitio arqueológico, lo que permitirá realizar visitas guiada.

“En años pasados, toda esta zona estuvo invadida y llena de basura. En el 2019, se realizó una limpieza integral para su puesta en valor y comenzamos a realizar las visitas guiadas. Lamentablemente tuvimos que para por la pandemia del Covid-19″, señala Boza.

Los recorridos por el sitio arqueológico se realizarán de lunes a domingo de 10 a.m. a 4 p.m. y tendrán una duración aproximada de 30 minutos. Los martes y jueves de agosto habrá guiados grupales gratuitos (de 15 personas), en el horario de 10 a.m. a 11 a.m. y de 2 p.m. a 3 p.m. (2 grupos por cada horario).

Los otros días, la tarifa de ingreso será de S/ 6 y habrá una tarifa menor (S/3) para mayores de 60 años, personas del servicio militar voluntario, docentes, estudiantes universitarios y técnicos -con presentación de carné-).

Las personas que presenten sus documentos del Conadis tendrá una tarifa diferenciada (S/1.5). Asimismo, los niños y niñas menores de 5 años están exonerados del pago.

Además, desde este sábado 6 de agosto y todos los primeros sábados de cada mes, habrá guiados gratuitos grupales, de 9 a.m. a 1 p.m.

También se implementó una sala de lectura infantil donde los menores podrán desarrollar actividades educativas y en los próximos días se inaugurará la sala de exposiciones temporales donde se presentarán los hallazgos en la huaca Huantille durante los trabajos de excavación que se realizaron, donde se descubrieron dos momias.

Dato historia La Huaca Huantille es un sitio arqueológico de estructura piramidal que perteneció a la cultura Ichma (periodo 900 – 1450.) y que también fue ocupada por los incas (periodo 1450 – 1532). Fue el templo principal de un conjunto del que formaban parte otras cinco huacas, las cuales ya no existen.