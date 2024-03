La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ordenó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anular, en un plazo de cinco días hábiles, la medida que prohíbe las clases 100% virtuales en las universidades a partir del periodo académico 2024.

Según la PCM, la norma “genera variación de los costos de cumplimiento y limita los derechos de las personas”.

LEE MÁS | PNP y Fiscalía allanan inmuebles de organización criminal que vendía armas de fuego a delincuentes

En ese sentido, el documento N° D000022-2024-PCM-SSSAR concluye que Sunedu debe anular, en un plazo no menor de 5 días hábiles, la disposición, puesto que dicha norma no presentó ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR), el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2023 ni la N° 00006-2024.

Asimismo, se indica que dicha institución deberá acatar, por ley, la derogación de ambas resoluciones. La primera de ellas (033-2023), modifica las disposiciones para la prestación del servicio educativo superior universitario bajo las modalidades semipresencial y a distancia. Mientras que la segunda, (00006 - 2024), prohíbe a las universidades ofertar y admitir estudiantes en programas de pregrado con un componente de 100% de virtualidad.

Jorge Mori, Director ejecutivo del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, indicó que no cumplirse con esta exigencia, los responsables de la Sunedu podrían enfrentar sanciones administrativas. “Es importante que tanto la Sunedu como el Ministerio de Educación actúen de manera responsable y brinden tranquilidad a los jóvenes que buscan una educación universitaria en el Perú”, señaló.

MIRA AQUÍ | Lima 2027: construirán cinco nuevas torres para albergar a los deportistas en los próximos Juegos Panamericanos

¿A quiénes afectan estas resoluciones?

A jóvenes y adultos mayores de 24 años que sí tenían acceso a educación superior a distancia en su totalidad. También a personas que trabajan tiempo completo, amas de casa, peruanos con discapacidad, entre otros.

¿Qué dijo la resolución de la Sunedu?

El 27 de febrero del presente año se publicó en las normas de legales del Diario Oficial El Peruano, la resolución del Consejo Directivo que “a partir del periodo académico 2024 las universidades bajo la responsabilidad se encuentran prohibidas de ofrecer crear y admitir estudiantes en programas de pregrado con un componente de 100% de virtualidad y dicten otras disposiciones”.