El ministro de Salud, César Vásquez, anunció que el Gobierno emitirá un decreto supremo que establecerá que las boticas y farmacias deberán contar, de manera obligatoria, con un 30% de stock de medicamentos genéricos .

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte anunció que colegios públicos brindarán clases de inglés a niños de 3 a 5 años

“El decreto que nosotros estamos poniendo ahora es que cumpla con el 30% (de stock de genéricos)”, expresó el titular del Minsa ante la prensa tras su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

“Como hay mucha desinformación y confusión mientras se aprueba la ley, que es la solución definitiva, y veo que el Congreso está apuntando a eso, y realmente me alegra porque en el 2018 no hubo esa misma línea, lo que estoy diciendo es que mientras eso se aprueba, que espero sea pronto, vamos a impulsar el decreto supremo, pero con el 30% (de stock mínimo de medicamentos genéricos)”, añadió.

LEE AQUÍ: Fiscalía pedirá prisión preventiva para policía que atropelló y mató a dos jóvenes en la vía exclusiva del Metropolitano

Vásquez Sánchez descartó que haya existido algún lobby en el tema de la no prórroga del decreto de urgencia que ordenaba a farmacias y boticas de todo el país a vender 34 medicamentos genéricos comunes, y aseguró que dicha norma no tuvo el impacto esperado y no ha cumplido el objetivo de que más personas accedan a medicinas genéricas

“Cómo puede haber lobby si nosotros estamos trabajando ya unos meses atrás un proyecto de ley para, precisamente, obligar a que tengan un stock mínimo en farmacias de genéricos y, además, para cerrar la posibilidad de que se cumpla lo resuelto por Indecopi de que se pueden expender víveres u otros productos en las farmacias. No hay de ninguna manera lobby”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Ositran se pronuncia por caso de taxistas con denuncias policiales que operan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

“El decreto de urgencia, y nosotros hemos estado haciendo los estudios, no ha tenido el impacto que todo el mundo piensa. Cuando se aprobó y luego se extendió nunca se midió el impacto. Obviamente, si propones una norma a que las farmacias tengan medicamentos genéricos en su stock pero no le dices qué porcentaje mínimo, entonces, una farmacia que vende mil pastillas con tener una en su stock ya cumplió la ley. Los estudios nos demuestran a nosotros, Digemid lo ha reportado que no ha habido una variación, un aumento significativo del acceso a medicamentos genéricos”, agregó.