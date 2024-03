La Comisión de Salud y Población del Congreso acordó citar al ministro de Salud, César Vásquez , para el jueves 14 de marzo , a las 8:30 a.m., para que explique el tema del acceso a los medicamentos genéricos y su venta en boticas y farmacias.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte anunció que colegios públicos brindarán clases de inglés a niños de 3 a 5 años

Esto debido a que el Gobierno decidió no prorrogar el decreto de urgencia que obligaba a las farmacias a ofrecer los medicamentos genéricos.

Miembros titulares de la Comisión de Salud, como las congresistas Mery Infantes Castañeda (FP), Ruth Luque Ibarra (CD-JP) y Marleny Portero López (AP), se mostraron a favor de encontrar soluciones al tema con urgencia por el impacto económico que tiene en la ciudadanía.

LEE AQUÍ: Fiscalía pedirá prisión preventiva para policía que atropelló y mató a dos jóvenes en la vía exclusiva del Metropolitano

La presidenta de la Comisión de Salud, Nelcy Heidinger Ballesteros (APP), señaló que, en Sudamérica, el Perú es uno de los países con los precios más caros en medicamentos.

“Necesitamos impulsar una ley que establezca primero el ofrecimiento de los medicamentos genéricos por parte de las farmacias y, en segundo lugar, los de marca. Aquí hablamos de salud, no de negocio”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Ositran se pronuncia por caso de taxistas con denuncias policiales que operan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Sobre el tema, Heidinger Ballesteros informó que a la Comisión de Salud ingresó el proyecto de ley N° 7211/2023-CR, que plantea facilitar el acceso universal de la población a los medicamentos genéricos y promueve la información adecuada al usuario.

Asimismo, indicó que, por ser un tema de trascendencia, se realizará la sustentación de la iniciativa legislativa en la próxima sesión ordinaria.

REVISA AQUÍ: Metropolitano: ATU informa que más de 800 conductores fueron sancionados por invadir vía

Anuncio

El ministro de Salud, César Vásquez, anunció que el Gobierno emitirá un decreto supremo que establecerá que las boticas y farmacias deberán contar, de manera obligatoria, con un 30% de stock de medicamentos genéricos.

Vásquez Sánchez descartó que haya existido algún lobby en el tema de la no prórroga del decreto de urgencia que ordenaba a farmacias y boticas de todo el país a contar con 34 medicamentos genéricos, y aseguró que dicha norma no tuvo el impacto esperado y no ha cumplido el objetivo de que más personas accedan a medicinas genéricas .