La polémica por la Derrama Magisterial continúa y los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) presentaron unas 80 demandas en todo el país contra el Decreto Supremo y Resolución Ministerial aprobado por el Ministerio de Educación (Minedu) para cambiar los estatutos sobre la elección de los directivos de la Derrama.

“El gobierno, antes de ser gobierno, ha estado militando en un sindicato [Fenate] que ha querido sacar al Sutep y liquidar la Derrama Magisterial. Como no han podido con el sindicato, quieren hacer uso y abuso de la derrama. Quieren ingresar para manejar el dinero de los maestros y apoderarse de ellos”, dijo Lucio Castro, secretario general del Sutep a El Comercio.

Cabe recordar que el Minedu aprobó el procedimiento y cronograma para elegir a los miembros del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y responsables de las Oficinas Descentralizadas de la Derrama Magisterial ( RM356-2022-Minedu ) , luego de que se presentara el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo 021-88-ED.

Las críticas del Sutep se concentran en que el decreto supremo dispone en el artículo 7B que se elegirán a dichos miembros “ a través de las elecciones universales, libres, voluntarias, directas y secretas de los asociados ”. Mientras que antes se realizaba “a través del Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (SIDESP )”.

“Quienes van a manejar este proceso electoral va a ser manejado por el Minedu y quienes están detrás son el sindicato del gobierno. Las principales áreas del ministerio son del sindicato del gobierno, entonces el proceso electoral va a estar manejado por ellos. Los maestros no tienen confianza en ellos”, agregó Castro.

Además, aseguró que se seguirán sumando demandas en todo el país para que el Poder Judicial imparta justicia. Asimismo, buscarán el apoyo del Congreso como “ente fiscalizador”.

En esa misma línea, el presidente de la Derrama Magisterial, Luis Espinoza, indicó a El Comercio que tomarán las acciones legales correspondientes “frente a una norma inconstitucional”.

Espinoza sostuvo que: “ no corresponde ni al ejecutivo ni al legislativo cambiar los estatutos de esta entidad privada al cual el maestro se asocia voluntariamente. Todo cambio corresponde al directorio. El rol del Minedu es aprobar ese cambio que pueda generar el mismo directorio para la Derrama, pero no compete a dichos poderes, Legislativo y Ejecutivo, modificar a un privado”.

Por su parte, desde el Congreso también existen proyectos de leyes (PL) para dejar sin efecto las modificaciones presentadas por el Ejecutivo. El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana presentó en julio el PL que busca derogar el DS 009-2022.

En diálogo con este Diario, Salhuana coincidió en que la Derrama es una entidad privada y “por consiguiente por un DS no se puede cambiar su composición. Eso responde a los intereses de sus integrantes. De partida hay un tema jurídicamente observable. Porque no estamos hablando de dinero público, si no remuneraciones de cada maestro que se les descuenta”.

Además, explicó que hay intereses políticos detrás. “Hace muchos años de ciertos sectores magisteriales quieren disputar la Derrama porque es una entidad exitosa, eficiente, atienden a los maestros, hacen inversiones. Hay un sector magisterial que pretende participar cuando hay recursos financieros importantes”, sostuvo.

El patrimonio actual de la Derrama Magisterial, según su mismo presidente es de 3 mil millones de soles. En las cuentas de cada maestro el dinero se distribuye en un 30% por lo aportado y un 70% de la rentabilidad.

Evolución de fondo previsional de la Derrama Magisterial. (Fuente: Web)