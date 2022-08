La imagen era extraña: un paseador de perros echado sobre una manta rosada en pleno parque de Santiago de Surco, mientras que las mascotas que le habían confiado estaban amarradas a un pequeño árbol.

En Facebook se denunció este caso, donde el paseador amarró a sus perros a un árbol y se echó a conversar por teléfono en vez de hacer su trabajo.

En Colombia, otro caso indignó a la población y puso en juicio la labor de los paseadores de perros. Los videos captados por unas cámaras de seguridad mostraban a un hombre que llevaba cuatro perros, jalándolos a la fuerza con una cuerda corta, lastimándolos. Uno de los cuatro perros continuó descansando en vez de seguir el camino de su paseador. Sin pensarlo dos veces, el hombre pateó al animal en el tórax, mientras desahogaba su furia con las otras mascotas.

Hechos como estos, denunciados a través de las redes sociales, pueden generar en muchos desconfianza y temor. Por eso, El Comercio conversó con dos paseadores –que han demostrado profesionalismo y compromiso– sobre las principales cualidades que una persona debe buscar en estos trabajadores y ciertas recomendaciones claves a la hora de contratar sus servicios.

Cualidades clave

En el Perú no hay ningún tipo de acreditación o registro general de paseadores de perros. Lo más cercano son los registros municipales que algunos distritos han establecido, como San Borja, Santiago de Surco y Miraflores. Este último, por ejemplo, tiene 118 paseadores inscritos.

Sin embargo, según comentan los paseadores Camila Obando y Santiago Torres, existe una ausencia de institucionalidad que no permite una supervisión adecuada. “Debe haber una entidad que apoye y supervise a las empresas de paseadores, así como a los independientes”, indicó Torres. Asimismo, ambos sostuvieron que existe un ‘boom’ de paseadores

Obando, fundadora de Un Pata Más, durante uno de sus paseos en Magdalena. / César Bueno

Entonces, ante la gran cantidad de opciones y la falta de vigilancia, los dueños de los perros pueden sentirse abrumados a la hora de buscar a un paseador ideal. Algunos pueden optar por empresas, que pasean a una gran cantidad de mascotas en diferentes distritos, o por paseadores independientes. Lo cierto es que cualquiera de las dos opciones es válida, pero hay que tener ciertos detalles claros.

“Lo principal por evaluar en la primera reunión con el paseador es si es buena persona con el perro. Hay paseadores que son estrictos, pero amables con las mascotas. Si yo veo que un paseador no se lleva bien con el perro o no puede domarlo, no lo contrato”, explicó Obando, fundadora de la empresa Un Pata Más.

“Le deben gustar los animales. Además, tiene que ser tolerante, paciente y no debe estresarse rápidamente. Tiene que ser una persona empática”, comentó Torres, que trabaja como independiente. “Si el paseador llega y demuestra que puede calmar al perro, es también evidencia que tiene experiencia”, añadió.

Atención a las señales

Más allá de la primera sesión, hay ciertas evidencias que las mismas mascotas transmiten a sus dueños sobre sus paseadores. “Si uno pasea y genera un vínculo con el perro, el animal se va a emocionar por salir. Por otro lado, si el perro continúa ansioso, es una señal de que el paseador no está haciendo bien su trabajo”, sostuvo Torres, y recalcó que es responsabilidad de los dueños “hacer cierto seguimiento, exigiendo la ubicación a tiempo real, demandando videos de los paseos y yendo a la zona donde se encuentra el paseador y ver su trabajo”.

Es importante también que los dueños estén atentos a señales de maltrato. “Los perros te demuestran cuando han sido maltratados. No quieren salir, se alejan del paseador”, resaltó Obando. “Si el perro se muestra asustado ante el paseador, eso significa que le ha hecho daño”, agregó Torres.

En casos de maltrato, uno puede hacer una denuncia en una comisaría o ante el Ministerio Público. El maltrato animal está penado por ley.

Santiago Torres paseando a cinco perros en Chorillos. / Mathías Panizo Arana

Un negocio en recuperación

Si bien es cierto que es evidente un boom en el negocio de paseadores de perros, estos últimos años no han sido fáciles para ellos. De hecho, muchos sueños se vieron trabados por la pandemia. “En el 2018 comencé a crear mi propia empresa, tenía otros dos paseadores. Pero cuando llegó la pandemia tuve que dejar el proyecto”, recuerda Santiago Torres.

“En la pandemia desapareció el servicio. Muchos clientes no tenían cómo pagarlo y sacaban ellos mismos a sus perros. Recién cuando hubo mayor flexibilidad para movilizarse, y la gente volvió al trabajo presencial, se fue reactivando nuestro negocio”, añade el paseador. Para Un Pata Más, una empresa joven cuando llegó la pandemia, la historia fue similar. De pasear alrededor de 50 perros, solo pudieron continuar con nueve.

“Estuvimos como uno o dos meses sin trabajar. Luego pedimos permisos para pasear solo a algunos perros, como los de adultos mayores o personas que no podían pasearlos por sí mismos”, detalla Obando. De hecho, tuvieron que reducir el número de paseadores por falta de ingresos. Con la disminución de las restricciones, fueron reconstruyendo su sueño. Hoy cuentan con un equipo de 12 personas y han vuelto a pasear alrededor de 50 perros, luego de un proceso de restableciendo confianza y fortaleciendo su imagen ante nuevos clientes.

Falta de tenología

Buscar un paseador de perros no es difícil. Basta con una rápida búsqueda en Facebook o Instagram para tener a la mano cientos de opciones. Esto se debe a la formalización del negocio y el impulso hacia la creación de empresas jóvenes que van tomando prestigio.

Una página web que también puede ayudar en el proceso es Paseaperros.pe, una plataforma donde uno puede encontrar a un paseador según el distrito. Además, permite que los paseadores se inscriban fácilmente. Sin embargo, el Perú ha quedado rezagado en las herramientas tecnológicas para el paseo de perros, ya que otros países han desarrollado aplicativos que buscan dar seguridad a las mascotas y ayudar a sus dueños.