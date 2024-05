La Policía Nacional logró capturar a los 18 integrantes de una banda criminal que se dedicaba a realizar el ‘cambiazo’ de las tarjetas de débito o crédito en los cajeros automáticos de diversas entidades financieras del Perú. Sus víctimas eran adultos mayores.

El comandante PNP Luis Troncos, jefe de la Diviac Norte, detalló al programa “Punto Final” que los sujetos operaban en las horas en que los bancos o entidades financieras no abrían sus puertas al público, es decir, entre las 6 a.m. y 9 a.m., así como entre las 7 y 10 de la noche.

El modus operandi de la banda criminal era abordar a sus víctimas, especialmente adultos mayores y personas con poca destreza para manejar los cajeros automáticos. Ellos introducían tarjetas para bloquear los cajeros automáticos y esperaban que el usuario colocase su tarjeta para supuestamente ayudarlo en resolver el problema de no acceder al cajero.

Luego, se acercaban y sacaban la tarjeta de la víctima y, en un rápido movimiento de manos y de giro por detrás del usuario, lograban realizar el ‘cambiazo’. Tras ello, le daban al adulto mayor una tarjeta que no era suya y entregaban la tarjeta a otro miembro de la organización criminal.

Como era de esperarse, las víctimas no podían acceder a sus cuentas porque no eran sus tarjetas y es, en ese contexto, que aparecían otros integrantes de la banda para supuestamente orientar a los usuarios, pero esta vez con el objetivo de obtener sus claves. Para ello, le hacían introducir sus claves en varias oportunidades y transmitían los números a través de celulares a un cómplice que ya estaba en un cajero automático cercano.

Una vez que obtenían las claves, inmediatamente sacaban el dinero o los transferían en propia presencia de la víctima, que no sospechaba que le estaban robando todos sus ahorros a pocos metros de él.

En el informe periodístico se indicó que la banda operaba desde el 2020 y realizó estafas y fraudes en regiones como Lima, Cajamarca, Piura, Ica, Tacna, Cusco, Arequipa y Junín.

En total fueron detenidos 18 delincuentes, entre los que se encontraban Carlos Córdova Calle, alias ‘Narco’, que fingía tener una discapacidad, Manuel Otoya Palacios, Edgar Bocanegra Gaona, Roosvelt Chávez Guerrero, Ronald Bruno Zapata, César Huamán, Junior Cornejo Abarca, Hugo Marín Santa Cruz y Giuliano Cornejo Adrianzén.

El fiscal César Changa indicó que la banda consiguió obtener más de 5 millones de soles producto de las estafas y fraudes mediante la modalidad del ‘cambiazo’ de tarjeta.