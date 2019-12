A una semana de que termine el año con más feminicidios reportados de la década, otra mujer fue asesinada a manos de su pareja en Lima. Esta vez, tres de los hijos de la víctima también murieron a causa del ataque.

La madrugada del último domingo, Juan César Augusto Huaripata Rosales, de 28 años, mató de 80 puñaladas a Jesica Tejeda Huayanay, de 34 años. También asesinó a dos de sus hijos, de 15 años y 3 meses de edad, incendió la casa donde todos vivían en El Agustino y dejó heridos a otros dos pequeños.

Esta madrugada, falleció una niña sobreviviente del ataque.

Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), enero y noviembre de este año, 152 mujeres han sido víctimas de feminicidio a nivel nacional. Esta cifra es la más alta reportada desde el año 2019. Con el asesinato de Tejeda Huayanay van 11 solo en diciembre y 163 en lo que va del año.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del nuevo caso violencia contra la mujer.

El infierno en la vivienda de El Agustino

El asesinato de Jesica Tejeda Huayanay y sus hijos sucedió en el tercer piso de una vivienda ubicada en la calle La Mar, en El Agustino. Aproximadamente a las 4 de la madrugada de ayer, Juan César Augusto Huaripata Rosales, de 28 años, llegó hasta el lugar y, luego de una discusión, atacó a su pareja con un cuchillo de cocina.

Juan Huaripata fue detenido y sería acusado de feminicidio y parricidio.

El hijo mayor de la víctima, de 15 años y fruto de su primer compromiso, intentó defenderla, pero fue asesinado por el sujeto con el mismo cuchillo. Su hermano, de 3 meses de nacido, también perdió la vida porque, antes de intentar escaparse, el asesino provocó un incendio en el departamento.

Otros dos hijos de la mujer, de 9 y 2 años resultaron heridos. El primero sufrió cortes en la cabeza y brazos, pero se salvó porque fingió su muerte y logró correr para refugiarse en casa de una vecina. La segunda quedó gravemente afectada por el humo. Ella luchó más de 24 horas por su vida, pero falleció esta madrugada.

El asesino

Luego de atacar a la familia, Juan César Augusto Huaripata Rosales prendió fuego a la vivienda con la intención de borrar las pruebas. Sin embargo, cuando pretendía huir, fue retenido por los vecinos. Cuando llegó la policía fue trasladado a la comisaría de San Cayetano.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el sujeto no registraba denuncias por violencia, pero amigos cercanos de Tejeda indicaron que agredía constantemente a su pareja.

Eliana Revollar, adjunta de la Defensoría del Pueblo, informó que el sujeto sería acusado por los delitos de feminicidio, parricidio (por los dos menores) y lesiones graves por los otros dos.

Denuncian demoras

Los vecinos de la familia fueron testigos del cuádruple. En declaraciones a la prensa, varios contaron que a las 4 de la madrugada escucharon los gritos desesperados de Jesica Tejeda Huayanay y pidieron ayuda a la policía. Sin embargo, denuncian que los agentes llegaron más de media hora después, cuando los asesinatos se habían consumado.

A las 4:09, una vecina llamó al número de emergencias de la Policía Nacional del Perú (105), tal como quedó registrado en su teléfono. Al ver que no llegaba el apoyo, otra vecina asegura que fue corriendo a la comisaría de San Cayetano, ubicada a pocas cuadras del lugar del crimen. “Cuando llegué, encontré a otro señor que les rogaba a gritos a los policías para que fueran a auxiliar a la vecina. ‘Ayúdame a derribar la puerta’, le imploré yo. ‘Señora, ya hemos mandado efectivos’, me dijo. Pero yo le insistía que no había nadie”, dice la mujer a El Comercio.

Los videos que grabaron los vecinos son prueba del ensañamiento de Huaripata Rosales contra su familia. Una de las grabaciones, registrada a las 4:28 a.m., muestra que para esa hora el departamento ya estaba incendiándose y la policía aún no llegaba.

La distancia entre la escena del crimen y la comisaría de San Cayetano no supera los 219 metros.

La primera respuesta de la PNP fue que los agentes llegaron inmediatamente después de la alerta. El domingo, el coronel Herbert Ramos, jefe de la Región Policial Lima, indicó que la institución estaba recogiendo información de la presunta demora que se dio al atender el caso. “Si hay responsables, van a ser sancionados y denunciados drásticamente (…) Acá no hay ningún ánimo en solapar el hecho”, dijo a ‘Canal N’.

Según Ramos, el parte policial señalaba que los agentes llegaron al lugar de los hechos en pocos minutos, luego de recibir la llamada. “Si la policía hubiese llegado una hora después, no se habría encontrado a nadie, el asesino estaría prófugo”, señaló.

El comandante Marco Nuñez Ortiz, jefe de la División Policial Este 2, agregó que, según el personal de la comisaría, “ellos se enteraron de la emergencia a las 4:30 a.m y se apersonaron a las 4:35 a.m. Eso está en el parte policial”.

No obstante, los vecinos aseguran que fueron ellos quienes interceptaron al asesino.

Los familiares de las víctimas contaron que los niños estaban internados como NN debido a que los DNI se quedaron en el departamento incendiado.

Relevan a todos los policías de comisaría

Un día después del cuádruple asesinato, el ministro del Interior, Carlos Morán, ordenó el relevo de los 34 policías de la comisaría de San Cayetano. Según el sector, ya se han identificado a los seis agentes “directamente responsables” por la demora para atender el pedido de auxilio de los vecinos de Tejeda.

Se trata del comandante PNP Marco Núñez Ortiz, mayor PNP Jorge Martín Carrillo Vega, alférez PNP José Antonio Rodríguez Manrique, suboficial William Jiménez Chumacero, suboficial Jhon Canchanya Huamán, suboficial Miguel Martínez Cuadrado.

Además, la Procuraduría del Mininter informó que solicitará a la fiscalía que evalúe el pedido de detención contra estos seis agentes. Ellos también serán denunciados ante el Fuero de Justicia Militar Policial y se iniciará un proceso administrativo en su contra, que podría concluir con su separación de la institución policial.

Sobreviviente no resistió

Esta madrugada, falleció la niña de 2 años que resultó gravemente herida por el ataque.

Ayer, la Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, había informado que la niña de 2 años se encontraba con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Pediatría del Hospital Nacional Dos de Mayo. La menor presentaba insuficiencia respiratoria por el humo que respiró cuando Juan Huaripata Rosales, pareja de su madre y quien atacó a su familia, intentó incendiar la vivienda. “Ella se intoxicó con mucho monóxido de carbono y ahora tiene un problema respiratorio, por eso está con respiración mecánica”, dijo a la prensa.

En tanto, el menor de 9 años se encuentra está estable, pese a que sufrió múltiples cortes en su rostro y cabeza. “Se le ha intervenido para hacer la limpieza quirúrgica a fin de minimizar la pérdida de sangre o tejidos”, apuntó.

La titular de Salud explicó que ambos menores reciben atención gratuita del Seguro Integral de Salud (SIS).

Una hora de infierno

El testimonio de los vecinos testigos del cuádruple asesinado demuestra que la policía tardó más de media hora en atender la denuncia.

Todo comenzó a las 3:40 a.m. La vecina del segundo piso de su edificio ubicado en el jirón La Mar escuchó los gritos de Jesica Tejeda y fue la primera en acudir a su auxilio. “Escuché gritos y subí a tocarles la puerta pensando que así él reflexionaría. Toqué varias veces y no me abrieron”, dice Nelly, de 46 años, a El Comercio. Regresó a su casa al notar una pausa en los ruidos.

Minutos después, los gritos se reanudaron. Rebeca, de 36 años, quien vive en el tercer piso de ese edificio, llamó a la policía. Eran ya las 4:09 a.m. “Llamé a la PNP y justo se escucharon los gritos de la vecina. Le pregunté al policía si los había oído y me dijo que sí, que ya estaba mandando a un efectivo”, afirma Rebeca.

Para las 4:15 a.m, ningún agente llegaba pese a que la comisaría de San Cayetano se ubica a 159 metros de la vivienda de Jesica. Los vecinos volvieron a llamar al 105. Estaban en la calle esperando a la policía. Luego de diez minutos no se veía a ningún agente, ni motorizado ni a pie.

Al menos dos vecinos fueron a la comisaría a llevar ellos mismos a la policía hasta la casa, pero en el lugar un agente aseguró que ya habían mandando a alguien. "Pero yo le insistía que no había nadie”, contó una testigo.

Los vecinos aseguran que la policía llegó aproximadamente a las 4:40.

Perfil psicológico

Juan César Augusto Huaripata Rosales, quien asesinó a su ex pareja y a tres de sus cuatro hijos en un departamento en El Agustino, no presenta ningún trastorno mental y está consciente de sus actos, según el perfil psicológico del sujeto elaborado por un psicólogo forense del Departamento de Investigación Criminal de la PNP.

El documento, presentado por ‘América Noticias’, indica que Huaripata Rosales no presenta ningún trastorno psicológico ni deterioro cognitivo. Es decir, era consciente de la realidad y sus actos. De acuerdo con las conclusiones de la pericia, Huaripata aparenta ser una persona extrovertida y tranquila. Sin embargo, su verdadera intencionalidad es ser frío, calculador y carente de empatía.

Asimismo, emocionalmente es superficial e inconstante, fácilmente cambiante, evidencia cambios temperamentales de estado de ánimo, pasando de la inhibición a la impulsividad con propensión a reacciones impetuosas, de poca tolerancia a la frustración y bajo control de impulsos. Además, muestra una marcada predisposición a tener arrebatos de ira y violencia, pudiendo premeditar actos de agresividad. En todo momento es consciente de sus actos.

Números de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene la Línea 100 (marca el 100 desde cualquier teléfono público o celular) para brindar información y consejería a las personas afectadas de abuso o violencia familiar o sexual.

​En tanto, el Ministerio del Interior tiene a disposición de la población la línea de ayuda gratuita 1818, la cual sirve como canal de ayuda para las mujeres que no han recibido una atención especializada en comisarías. La línea opera desde la sede central del citado ministerio y atiende las 24 horas del día, durante todo el año.