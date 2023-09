Dos sujetos desconocidos fingieron ser pacientes para robar equipos de terapia física en un centro de rehabilitación ubicado cerca al Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino. Los malhechores habrían maniatado a una de las trabajadoras para poder llevar a cabo su delito.

“Mi compañera empieza a darle información y (uno de los ladrones) saca el arma, se lo apunta a la cabeza y la lleva al fondo. Es ahí donde amarran sus manos con una chalina y con una sábana le tapan la boca. Luego la ponen boca abajo”, dijo Yamile Urquiza, otra trabajadora del lugar a América Noticias.

Mientras la mujer estaba inmovilizada, los sujetos rebuscaron por todo el lugar y se llevaron las máquinas valorizadas en más de 50 mil soles. También se habrían llevado dinero en efectivo y objetos personales.

MIRA EL VIDEO Delincuentes roban centro habilitación

“Se han llevado el magneto, láser, ondas de choque, terapia combinada. Todo valorizado en 50 mil. En dinero en efectivo se han llevado como 400 soles”, agregó la agraviada.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron a los malhechores sacando uno a uno las máquinas en plena luz del día. Todo lo robado lo subieron a un auto rojo y huyeron con rumbo desconocido.

La víctima también indicó que las videocámaras municipales no lograron captar el recorrido completo de los ladrones ya que las imágenes no son nítidas y no todos los aparatos de la zona funcionan.

Tras lo sucedido, el centro de rehabilitación decidió cancelar sus servicios, pues sin las máquinas no podrán atender a sus pacientes. Cabe mencionar que la Policía Nacional ya se encuentra investigando y recolectando huellas de los ladrones para dar con su paradero y su pronta captura.